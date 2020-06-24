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Bursaspor'un yeni teknik direktörü İrfan Buz

Bursaspor, teknik direktör İrfan Buz ile 1.5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

24 Haziran 2020 Çarşamba 15:11
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Bursaspor'un yeni teknik direktörü İrfan Buz

BURSA - TFF 1'inci Lig'de mücadele veren Bursaspor, İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna İrfan Buz'u getirdi. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde atılan imzaların ardından açıklamalarda bulunan Başkan Mesut Mestan, "Öncelikle ilk teklif götürdüğümüz andan itibaren ilgisi, samimiyeti ve hassasiyeti için teknik direktörümüz İrfan Buz'a teşekkür ediyorum. Kendisi ve ekibinin kulübümüzü ait olduğu Süper Lig'e çıkaracağına inancım tamdır. Hocamıza başarılar diliyorum" dedi.

Resmi sözleşmeye imza atan Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz ise akşam saatlerinde takım ile birlikte antrenmana çıkacak.

Bursaspor'da geçmiş yıllarda da görev alan İrfan Buz, 2013-14 sezonunda Christoph Daum'un yardımcılığını üstlenmişti. Alman teknik adam ile sezon içerisinde yolların ayrılmasının ardından deneyimli çalıştırıcı, 9 maç takımın başında yer aldı. Sezonu İrfan Buz yönetiminde bitiren Bursaspor, bu maçlarda 1.33'lük puan ortalaması tutturdu.

İrfan Buz daha sonra Gençlerbirliği, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Osmanlıspor'u çalıştırdı, son olarak Samsunspor'da görev aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursasporTeknik Direktör İrfan Buz
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