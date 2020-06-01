Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Bursaspor'un kuruluşunun 57'nci yılı kutlandı
Bursaspor'un kuruluşunun 57'nci yılı kutlandı
İnci Güçlü: Çok heyecanlıyım
İnci Güçlü: Çok heyecanlıyım
Başbakanı Paşinyan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Başbakanı Paşinyan'ın koronavirüs testi pozitif...
Kamyonet takla attı: 1'i ağır 4 yaralı
Kamyonet takla attı: 1'i ağır...
Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali kapılarını açtı
Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bursaspor'un kuruluşunun 57'nci yılı kutlandı

Bursaspor Kulübü’nün kuruluşunun 57’nci yılı yüzlerce yanan meşale ile kutlandı, ortaya görkemli görüntüler çıktı.

01 Haziran 2020 Pazartesi 10:22
0 Okunma
Bursaspor'un kuruluşunun 57'nci yılı kutlandı

Bursaspor Kulübü'nün 57'nci kuruluş yılı görkemli bir etkinlik ile kutladı. 1 Haziran 1963 yılında kurulan yeşil-beyazlı kulübün yıl dönümü için taraftarlar, yüzlerce meşale yaktı. Taraftarların oluşturduğu renkli görüntüler büyük beğeni topladı.

BAŞKAN MESUT MESTAN: KURULUŞUMUZUN 57'NCİ YIL DÖNÜMÜ KUTLU OLSUN

Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan da, “Bursasporumuz 57 yıl önce 1 Haziran 1963 tarihinde, Acar İdmanyurdu, Pınarspor, İstiklal, Çelikspor ve Akınspor’un birleşmesi ile Türk spor tarihindeki yerini aldı. Türk futbol tarihinin akışını değiştiren ve bir sportif devrime ismini veren kulübün adıdır Bursaspor. Son senelerde yaşamış olduğumuz bütün olumsuzluklara ve zorluklara rağmen sezon başında 'Yeniden Zirveye' diyerek koyduğumuz hedefe bizleri her koşulda destekleyen Büyük Taraftarlarımızın desteğiyle ulaşacağımıza inancımız tamdır. Kulübümüzün kuruluşunun 57. yıl dönümü kutlu olsun. Bursaspor Sen Çok Yaşa!" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursasporKuruluşKutlama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnci Güçlü: Çok heyecanlıyım
İnci Güçlü: Çok heyecanlıyım
2023 yılında borcumuz 4.1 milyar TL'yi bulacak
2023 yılında borcumuz 4.1 milyar TL'yi bulacak
Pereira'nın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı
Pereira'nın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı
TFF'den flaş seyirci kararı!
TFF'den flaş seyirci kararı!
''Hedefimiz Türkiye Kupası'nı kazanmak ve ligi en üst noktada bitirmek''
''Hedefimiz Türkiye Kupası'nı kazanmak ve ligi en üst noktada bitirmek''
TFF Başkanı Nihat Özdemir ameliyat oldu
TFF Başkanı Nihat Özdemir ameliyat oldu
Fenerbahçe, 3 Haziran'a kadar Riva'da çalışacak
Fenerbahçe, 3 Haziran'a kadar Riva'da çalışacak
İtalya Serie A 20 Haziran'da başlıyor
İtalya Serie A 20 Haziran'da başlıyor
Beşiktaş’ta testler negatif çıktı
Beşiktaş’ta testler negatif çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı