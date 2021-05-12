Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1441
ALTIN
493.858
DOLAR
8.3566
STERLİN
11.8648
EURO
10.1202
45 akademik personel alımı yapılacak
45 akademik personel alımı...
Galatasaray Üniversitesinden Öğrenci Alımı İlanı
Galatasaray Üniversitesinden Öğrenci Alımı...
Kocaeli Serbest Bölgesinde Faaliyet Göstermek İsteyen Yatırımcılara Duyuru
Kocaeli Serbest Bölgesinde Faaliyet...
Afyon Kocatepe Üniversitesi 33 Öğretim Üyesi alıyor
Afyon Kocatepe Üniversitesi 33...
Güneş enerjili hayvan içme suyu tesisi yaptırılacak
Güneş enerjili hayvan içme...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bursaspor'un elektrik borcu için anlaşmaya varıldı

Serdar Acarhoroz, Bursaspor’un Elektrik Borcu İçin Anlaşmaya Varıldı

12 Mayıs 2021 Çarşamba 14:57
13 Okunma
Bursaspor'un elektrik borcu için anlaşmaya varıldı

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursaspor Kulübü Başkan aday adayı Serdar Acarhoroz'un Limak Enerji ile yeşil-beyazlı kulübün borçları konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi. Uludağ Limak Enerji – Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytaç ile görüşen Serdar Acarhoroz ve yönetim kurulu listesinde bulunan Ahmet Bozdemir, Safa Gönen Bursaspor’un 4 milyon 360 bin ₺ tutarındaki ödenmemiş faturaları ile ilgili anlaşmaya vardı.

Bugün UEDAŞ yetkililerinin çek tahsilatlarını yapacağı ve sonrasında basın toplantısı düzenleyecek olan Serdar Acarhoroz‘un detayları açıklayacağı belirtildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Serdar Acarhoroz: Bursaspor’u Kurtarmak İçin Geliyorum
Serdar Acarhoroz: Bursaspor’u Kurtarmak İçin Geliyorum
ING Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off heyecanı
ING Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off heyecanı
Yukatel Denizlispor - Galatasaray: 1-4
Yukatel Denizlispor - Galatasaray: 1-4
Beşiktaş - Fatih Karagümrük: 1-2
Beşiktaş - Fatih Karagümrük: 1-2
Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor: 1-2 
Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor: 1-2 
184 bin kişi omurilik felçlilerine umut olmak için koştu
184 bin kişi omurilik felçlilerine umut olmak için koştu
Bursaspor'da 17 oyuncu ilk kez profesyonel ligde oynadı
Bursaspor'da 17 oyuncu ilk kez profesyonel ligde oynadı
İzmir Süper Lig yolunda
İzmir Süper Lig yolunda
Beşiktaş son virajda
Beşiktaş son virajda

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma