Bursaspor'un elektrik borcu için anlaşmaya varıldı

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursaspor Kulübü Başkan aday adayı Serdar Acarhoroz'un Limak Enerji ile yeşil-beyazlı kulübün borçları konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi. Uludağ Limak Enerji – Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytaç ile görüşen Serdar Acarhoroz ve yönetim kurulu listesinde bulunan Ahmet Bozdemir, Safa Gönen Bursaspor’un 4 milyon 360 bin ₺ tutarındaki ödenmemiş faturaları ile ilgili anlaşmaya vardı.

Bugün UEDAŞ yetkililerinin çek tahsilatlarını yapacağı ve sonrasında basın toplantısı düzenleyecek olan Serdar Acarhoroz‘un detayları açıklayacağı belirtildi.