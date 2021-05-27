Bursaspor Umut Meraş’tan Ne Kadar Kazanacak?

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

Oyuncularını elde tutmak isteyen Bursaspor’da gözler Umut Meraş transferine çevrildi. Fransa’nın Le Havre takımında forma giyen Milli futbolcu, satılması halinde yeşil-beyazlı kulüp, bonservis bedelinin yüzde 15’ine sahip olacak. Gözler EURO 2020’deki performansına çevrildi

Umut Meraş’ın, özellikle Süper Lig’ten olmak üzere birçok Avrupa kulübünden de teklif aldığı öğrenildi. Başta Trabzonspor olmak üzere Galatasaray ve Beşiktaş’ın da ilgilendiği iddia edilen Umut Meraş için Le Havre’nin 3 milyon Euro bonservis bedeli istediği belirtildi.

Fransız kulübü ise şu an için beklemeye geçti. Le Havre, sözleşmesi 2022’de sona erecek olan 26 yaşındaki futbolcuyla ilgili kararını EURO 2020’deki performansından sonra vereceği öğrenildi.