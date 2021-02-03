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BURSASPOR TARAFTARI’NIN ALİ AKMAN İSYANI

03 Şubat 2021 Çarşamba 11:30
25 Okunma
BURSASPOR TARAFTARI’NIN ALİ AKMAN İSYANI

MUSTAA YILDIZ

BURSA - Bursaspor taraftarları, Eintracht Frankfurt’a bedelsiz şekilde transfer olmasından dolayı Ali Akman’a büyük tepki gösterdi. Sezon sonuna kadar yeşil-beyazlı formayı giymeye devam edecek olan 18 yaşındaki futbolcu için, ‘Kadro dışı bırakılsın’ yorumları yapıldı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un 18 yaşındaki futbolcusu Ali Akman’ın, Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt’a transfer olması gündeme bomba gibi düştü. Genç golcünün, bu transferde kulübüne para kazandırmaması ise yeşil-beyazlı taraftarı oldukça üzdü. Sezon sonunda sona erecek sözleşmesini tüm ısrarlara rağmen uzatmayan, serbest kalma bedelini dahi kendi belirlemesi yönünde sunulan teklifleri reddeden Ali Akman, 15 maç daha Bursaspor forması giyecek. Yeşil-beyazlı taraftarın büyük bölümü ise bu duruma karşı çıkıyor. Ali’nin bu tutumu karşısında büyük hayal kırılığı yaşayan taraftarlar, genç oyuncunun kadro dışı bırakılmasını istiyor. Kulübün bu durum karşısında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

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Anahtar Kelimeler:
BURSASPOR TARAFTARININ ALİ AKMAN İSYANI
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