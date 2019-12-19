Bursaspor taraftarı, şehrin takıma sahip çıkması adına yürüdü

Kayhan Çarşısı’nda bulunan eski tekel binası önünde toplanan Bursasporlu taraftarlar, "Başka Bursaspor yok" sloganı adı altında yürüyüş düzenledi. Cumhuriyet Caddesi boyunca yürüyen taraftarlar, ‘Bursa uyuma, takımına sahip çık’ tezahüratlarıyla caddeyi inletti. Bayrakların, pankartların ve meşalelerin yer aldığı yürüyüş, şampiyonluk sevinçlerini aratmadı.

"YENİDEN OMUZ OMUZA VERME ZAMANIDIR"

Taraftarlar adına açıklama yapan Teksas Tribün Lideri Mehmet Güzelsöz, Bursa şehrinin en büyük değeri Bursaspor için burada olduklarını söyledi. 2010 yılı sonrası başarıyı getiren en önemli unsur olan birliktelikten uzaklaştıklarına işaret eden Güzelsöz, Bursa camiasına seslenerek, “Bursaspor hepimizin. Şampiyon olduğumuzda hınca hınç doldurduğunuz sokaklarda şimdi niye yoksunuz? Neyi bekliyorsunuz? Hepimiz kırgınız, hepimiz kızgınız ama böyle gitmez. Yeniden omuz omuza verme zamanıdır. Kalenin yıkılmasını istemiyorsak arkasında duracağız. Atatürk Stadı'nda şampiyonluk kupasını omuz omuza vererek kaldırdık. Yine yaparız” dedi.

"BURSASPOR KAZANIRSA, BURSA KAZANIR"

İş dünyasına da seslenen Güzelsöz, “Sizleri şimdi değilse ne zaman yanımızda göreceğiz? İlla kokteyl veya balo mu düzenlemek lazım? Bursaspor kazanırsa Bursa kazanır, Bursa kazanırsa siz kazanırsınız, bunu ne zaman anlayacaksınız” diye konuştu. Türkiye Futbol Federasyonu’na da eleştirilerde bulunan Güzelsöz, “Sadece adil olmanızı istiyoruz. Hakem hataları ile çatır çatır puanlarımız gidiyor, seyirci kalıyorsunuz. Birilerinin borç limitini artırırken, borcumuz sebebi ile bizim puanımızı siliyorsunuz” ifadelerini kullandı.

KISA SÜRELİ GERGİNLİK

Yürüyüşün sonraki bölümlerinde ise gerginlik yaşandı. Cumhuriyet Caddesi’nde yürüyüşün son bulmasının ardından bir grup Bursaspor taraftarı Atatürk Stadı’na doğru yürümek istedi. Buradaki barikatı aşan taraftarlar Altıparmak Caddesi’ne kadar yürüdü. Daha sonra polis ekipleri burada bir barikat daha kurarak geçişe izin vermedi ve taraftarlar geri dönerek olaysız şekilde dağıldı.