Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
'Arpa ve buğdaydaki verim umut verici'
Son Dakika
'Arpa ve buğdaydaki verim umut...
Eyüpsultan’da ‘Bir Dünya Anadolu’ sergisi
Son Dakika
Eyüpsultan’da ‘Bir Dünya Anadolu’ sergisi
Altın 1,800 doların altına döndü
Son Dakika
Altın 1,800 doların altına döndü
Hastanenin 6'ncı katından atlayarak intihar etti
Son Dakika
Hastanenin 6'ncı katından atlayarak intihar...
Prof. Dr. Kılıç: Anız, yıllardır yakılıyor
Son Dakika
Prof. Dr. Kılıç: Anız, yıllardır...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bursaspor sahasında etkili

TFF 1’inci Lig’de 12 Temmuz Pazar günü Ekol Göz Menemenspor’u ağırlayacak olan Bursaspor, sahasında etkili bir görüntü çiziyor.

10 Temmuz 2020 Cuma 10:22
0 Okunma
Bursaspor sahasında etkili

32 haftası geride kalan ligde, iç sahada başarılı sonuçlara imza atan Bursa temsilcisi, 16 maçlık periyotta 34 puan topladı. Böylelikle, Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un ardından ligin en başarılı iç saha performansına imza atan Bursaspor, son 6 maçtır da evinde kaybetmiyor. Son olarak ligin 20’nci haftasında evinde Eskişehirspor’a 1-0 mağlup olan Bursaspor, sonraki iç saha maçlarında ise 3’er galibiyet ve beraberlik elde etti.

Deplasmanda oynadığı 16 maçta da 24 puan toplayan Bursaspor, Fatih Karagümrük ve Adana Demirspor’un ardından da en iyi deplasman grafiği sergileyen takım konumunda yer alıyor. 3 puanı silinen Bursaspor, 55 puanıyla averajla ligin 4’üncü basamağında bulunuyor.

Ekol Göz Menemenspor ise deplasmanda en fazla puan toplayan ekipler arasında yer almasına karşın, özellikle ligin ikinci yarısında bu grafiğinden uzaklaşmış durumda. İzmir ekibi, son 8 deplasmanında yalnızca bir kez kazandı. Bu mücadelelerin 5’ini ise kaybeden İzmir temsilcisi, uzun bir aranın ardından son deplasman galibiyetini 29’uncu hafta oynanan Balıkesirspor deplasmanında 1-0’lık skor ile aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bursaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş - Kasımpaşa: 3-2
Beşiktaş - Kasımpaşa: 3-2
Çaykur Rizespor - Hes Kablo Kayserispor: 3-2
Çaykur Rizespor - Hes Kablo Kayserispor: 3-2
Gaziantep FK – İttifak Holding Konyaspor: 3-1
Gaziantep FK – İttifak Holding Konyaspor: 3-1
Trabzonspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları başladı
Trabzonspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları başladı
Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray: 4-1
Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray: 4-1
Göztepe-Ankaragücü: 2-2
Göztepe-Ankaragücü: 2-2
Mehmet Topal, Süper Lig tarihine geçiyor
Mehmet Topal, Süper Lig tarihine geçiyor
Medipol Başakşehir - Yukatel Denizlispor: 2-0
Medipol Başakşehir - Yukatel Denizlispor: 2-0
Dünya Bilardo Federasyonu'ndan sanal turnuva
Dünya Bilardo Federasyonu'ndan sanal turnuva

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı