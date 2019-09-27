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Bursaspor, sahasında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u ağırlıyor

TFF 1’inci Lig’de galibiyet serisi geçtiğimiz hafta sona eren Bursaspor, ligin iddialı ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında galibiyeti hedefliyor.

Bursaspor, sahasında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u ağırlıyor

TFF 1’inci Lig’de galibiyet serisi geçtiğimiz hafta sona eren Bursaspor, ligin iddialı ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında galibiyeti hedefliyor.

27 Eylül 2019 Cuma 11:43
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Bursaspor, sahasında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u ağırlıyor

BURSA - Ligde geride kalan 5 haftalık süreçte Bursaspor, 9 puanla 6’ncı sırada yer alırken; Erzurum temsilcisi ise 7 puanla 10’uncu basamakta bulunuyor. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak zorlu randevuda ise Sakarya bölgesi hakemlerinden Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ömer Tevfik Özkoç ve Hakan Karabalcık yapacak.

Lige Fatih Karagümrük mağlubiyetiyle başlayan Bursaspor; Akhisarspor, Eskişehirspor (D) ve Osmanlıspor maçlarından galibiyetle ayrıldı. Yeşil-beyazlıların galibiyet serisi ise geçen hafta oynanan maçta Adana Demirspor karşısında alınan yenilgi ile sonlandı. Hafta içerisinde ise Muğlaspor’u deplasmanda yenen Bursaspor kupada bir üst tura yükselerek moral buldu. Erzurum temsilcisi ise lige İstanbulspor beraberliği ile başlarken; deplasmanda oynadığı Balıkesirspor ve Keçiörengücü maçlarını kaybetti, evinde ise Boluspor ve Adanaspor’u yendi. Erzurum ekibi de hafta içi deplasmanda Edirnespor’u uzatmalarda yenerek kupada üst tura çıktı. Bursaspor, bu sezon sahasında oynadığı iki maçtan da galibiyetle ayrılırken, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ise ligdeki iki deplasmanından da puan çıkaramadı. Fiyatları 25 ile 400 lira arasında değişen maç biletlerine ise her iki ekibin taraftarı da yoğun ilgi gösteriyor. Bursaspor’un daha önceki maçlarında Akhisarspor mücadelesini 8 bin 361, Osmanlıspor karşılaşmasını da 14 bin 726 biletli seyirci takip etmişti. Erzurum ekibi karşısında bu rakamın 15 binin üzerine çıkması bekleniyor. Konuk ekibin taraftarı da misafir tribün biletlerinin büyük bir bölümünü tüketti.

Bursaspor’da Burak Altıparmak, kart cezası nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçında oynayamayacak.
 

DHA

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