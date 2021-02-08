Bursaspor Milli Takımdan Aflarını İsteyecek!

MUSTAFA YILDIZ
BURSA - Bursaspor Kulübü, Ümit Milli Takımın13-18 Şubat tarihinde gerçekleştireceği hazırlık kampına oyuncularını göndermek istemiyor. Ümit Milli Takımımızın 2023 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu’nda vereceği mücadele öncesi 13-18 Şubat tarihindeki hazırlık kampına Bursaspor’dan İsmail Çokçalış, Ozan İsmail Koç, Batuhan Kör ve kadro dışı bırakılan Ali Akman çağrıldı.
Yeşil-beyazlı kulüp 15 Ocak Pazartesi akşamı Tuzlaspor ile oynanacak maç nedeniyle TFF’ye yazı göndererek bu oyunculara izin isteyecek.
Adana Demirspor maçının ardından 4 futbolcu İstanbul’daki kampa katılmış, Ali Akman’ın kampta Eintracht Frankfurt ile sözleşme imzaladığı ortaya çıkmış, oyuncular Altınordu maçı öncesinde sadece 1 antrenmana çıkabilmişti.
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