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Bursaspor Maçı İçin Flaş Kar Uyarısı!

11 Şubat 2021 Perşembe 15:49
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Bursaspor Maçı İçin Flaş Kar Uyarısı!

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - TFF 1. Lig’in 21’inci haftasında Pazartesi akşamı oynanacak Bursaspor-Tuzlaspor maçı öncesi meteorolojiden Bursa’ya uyarı geldi. Son yılların en etkili kar yağışının beklendiği açıklanırken, yoğun kar nedeniyle maçın ileri bir tarihe ertelenmesi söz konusu. Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda oynanacak olan maçın da bu durumdan etkilenebileceği öğrenildi. TFF 1. Lig’in 21’inci haftasında Pazartesi günü saat 19.00’da oynanacak olan Bursaspor-Tuzlaspor maçı öncesinde kar yağışı uyarısı yapıldı. Bursa’da Pazar gününden itibaren etkisini gösterecek olan ve 4-5 gün sürmesi beklenilen kar yağışı öncesi gözler Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’na çevrildi. Yetkililer, son yılların en etkili kar yağışını beklediklerini belirtirken, Bursaspor yönetimi de bu konuda önlemler almaya başladı. Kar yağışının beklenilen düzeyde yağması göz önünde bulundurulduğunda maçın ileri bir tarihe ertelenmesi de söz konusu olabileceği düşünülüyor. Saat 19.00’da başlayacak olan Bursaspor-Tuzlaspor maçı esnasında hava sıcaklığı eksi 3 derece olacak.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Bursaspor Maçı İçin Flaş Kar Uyarısı
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