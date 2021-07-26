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BURSASPOR KULÜBÜNDEN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DESTEK…

26 Temmuz 2021 Pazartesi 14:22
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BURSASPOR KULÜBÜNDEN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DESTEK…

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Kulübümüz, Kurban Bayramı'nın ilk gününde ihtiyaç sahibi 500 aileye kurban eti ve gıda yardımı yaptı. Ekip Liderimiz Emin Adanur, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılan kurban eti kolilerini tek tek elleriyle hazırlayarak sosyal sorumluluk projesiyle birebir ilgilendi. Dağıtımına devam edilen kolilerle ilgili açıklamalarda bulunan Emin Adanur, projeden dolayı duyduğu manevi huzuru dile getirerek ''Öncelikle tüm Bursaspor camiasının bayramını kutluyorum. 1963 yılından bu yana ilk kez böyle bir proje yapıldı. Gelen herkesten Allah razı olsun. Biz her konuda sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştireceğiz. Ramazan bayramında, Kurban bayramında, sağlık konularında elimizden gelen her şekilde destek vereceğiz'' ifadelerini kullandı. Projeyle birebir ilgilenen diğer isim de Başkanımız Hayrettin Gülgüler oldu. Gülgüler de yaptığı açıklamada ''Bursaspor camiasının bayramını kutluyorum. Geldikleri için Allah herkesten razı olsun el birliği ile herkese yardımcı olmaya çalışacağız'' ifadelerini kullandı. Dağıtımı, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ne gelen gönüllü taraftarlarımız gerçekleştirdi. Kurban eti dağıtım işleminin sona ermesiyle birlikte gönüllü taraftarlar bugünün anısına Ekip Liderimiz Emin Adanur ve Başkanımız Hayrettin Gülgüler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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BURSASPOR KULÜBÜNDEN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DESTEK…
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