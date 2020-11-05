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Bursaspor ile Karşıyaka'nın maçına 'gençlik' damgası

Bursaspor ile Karşıyaka’yı kupada karşı karşıya getiren mücadelede her iki ekip de genç oyuncularına şans verdi. 19.8’lik yaş ortalamasıyla maça çıkan Bursa temsilcisi, penaltılar sonucu turladı.

05 Kasım 2020 Perşembe 14:10
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Bursaspor ile Karşıyaka'nın maçına 'gençlik' damgası

BURSA - Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur mücadelesinde, Karşıyaka’yı konuk eden Bursaspor penaltılar sonucunda 4'üncü Tur biletini almayı başardı.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanan mücadelede, her iki ekibin de oldukça genç bir yaş ortalaması ile mücadele etmesi dikkat çekti. Mevcut kadro bazında 21.9’luk yaş ortalamasına sahip olan Bursa temsilcisi, Karşıyaka karşısında 19.8’lik yaş ortalaması ile seremoniye çıktı. Benzer bir görüntü çizen İzmir ekibi de, maç seremonisine 22.6’lık yaş ortalamasıyla çıkarken, yeni forma şansı bulan isimlere tanınan fırsatlar, Türk futbolunun geleceği adına umutlandırdı.

Ligde şu ana dek 55 dakika süre alan İsmail Can Çavuşluk, 48’inci dakikada rakip ağları havalandırırken bu sezonki ilk golünü kaydetti. Bursaspor’a turu getiren isimlerden biri olan 21 yaşındaki eldiven Ataberk Dadakdeniz ise, sakatlığının ardından 4 maç ara verdiği formasına kupa maçıyla birlikte kavuşurken, penaltılarda yaptığı kurtarışla takımını üst tura taşıdı.

Öte yandan Bursaspor’da oyuna sonradan dahil olan 17 yaşındaki Ömer Turan Görgüç ve 18 yaşındaki Berat Altındiş de, ilk kez A Takım formasını terletti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KarşıyakaBursasporGençlik
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