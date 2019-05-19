Bursaspor-Göztepe: 0-0

BURSA, (DHA)

11'inci dakikada Göztepe'nin golü Video Yardımcı Hakem'e (VAR) takıldı. Berkan'ın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Alpaslan kafayla fileleri sarstı. Göztepeli futbolcular büyük sevinç yaşarken, hakem Mete Kalkavan'ın VAR odasından gelen uyarının ardından golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

19'uncu dakikada Bursaspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Shehu'nun ortasında Umut Nayir kafayı vurdu. Göztepe kalecisi Beto meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

20'nci dakikada Onur'un kullandığı kornerde bu kez Chedjou kafayı vurdu, top uzak direğin dibinden oyun alanını terk etti.

37'nci dakikada Berkan'ın kullandığı köşe atışında Jerome'un kafa şutu kaleci Okan'ın kucağında kaldı.

50'nci dakikada Göztepe penaltı kazandı. Savunmadan atılan uzun topla Bursaspor ceza sahasına giren Jerome, Chedjou tarafından düşürüldü. Hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.

52'nci dakikada Deniz'in kullandığı penaltı atışını sağ köşeden kaleci Okan çıkardı.

63'üncü dakikada Bursaspor'da Tunay'ın ceza sahası dışından çektiği şutta topu kaleci Beto kontrol etti.

73'üncü dakikada Göztepe'nin golü ikinci kez iptal oldu. Kontratağa kalkan sarı-kırmızılılarda Castro'nun pasında sağ kanatta topla buluşan Serdar pasını Halil'e aktardı. Topa gelişine vuran Halil, fileleri havalandırdı. Ancak VAR odasından gelen karar sonrası Serdar'ın ofsaytta olduğu belirlendi ve gol geçersiz sayıldı.

90+3'üncü dakikada sağ çaprazdan şansını deneyen Jerome'un şutunda top kaleci Okan'ın kontrolünde yandan oyun alanını terk etti.

Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi ve Bursaspor sahasında Göztepe ile golsüz berabere kaldı.

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Mete Kalkavan (xx), Kemal Yılmaz (xx), Ceyhun Sesigüzel (xx)

BURSASPOR: Okan (xxx) - Shehu (xx), Chedjou (xx), Ertuğrul (xx), Latovlevici (x), Badji (xx), Aytaç (xx), Lima (xxx), Saivet (x) (Dk. 60 Tunay x), Onur (x) (Dk. 46 Yusuf x), Umut Nayir (xx) (Dk. 66 Sakho x)

GÖZTEPE: Beto (xx) - Gassama (x), Alpaslan (xxx), Titi (xx), Berkan (xx), Poko (x), Castro (xx), Serdar (xx) (Dk. 87 Borges), Deniz (x) (Dk. 69 Gouffran x), Halil (xx) (Dk. 81 Ngando x), Jerome (x)

SARI KARTLAR: Ertuğrul, Chedjou (Bursaspor), Gouffran (Göztepe)