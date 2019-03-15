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Bursaspor evinde Galatasaray'a karşı üstün

Bursaspor, Galatasaray'a karşı evinde oynadığı maçların genelinde üstünlük kurdu. Ancak yeşil beyazlılar, son 7 maçtır rakibini sahasında mağlup edemiyor.

Bursaspor evinde Galatasaray'a karşı üstün

Bursaspor, Galatasaray'a karşı evinde oynadığı maçların genelinde üstünlük kurdu. Ancak yeşil beyazlılar, son 7 maçtır rakibini sahasında mağlup edemiyor.

15 Mart 2019 Cuma 12:01
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Bursaspor evinde Galatasaray'a karşı üstün

BURSA - Spor Toto Süper Lig'de 17 Mart Pazar günü sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan Bursaspor, rakibine evinde oynadığı maçlarda üstünlük kurdu. İki ekip bugüne kadar Bursa'da Süper Lig ve Türkiye Kupası dahil olmak üzere 57 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerinin 20'sini kazanan Bursaspor, 21 randevuda ise rakibiyle puanları paylaştı. Geride kalan 16 maçta ise gülen taraf Galatasaray oldu.

LİG MAÇLARINDA ÜSTÜN

Bursaspor ile Galatasaray'ın, Bursa'da oynanan Süper Lig maçlarında da yeşil beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. 49 lig maçında evinde sarı kırmızılıları ağırlayan Bursaspor, bu mücadelelerin 18'inden galibiyetle ayrıldı. 14 mücadelenin galibi ise Galatasaray olurken, taraflar 17 karşılaşmadan da eşitlikle ayrıldı. Geçtiğimiz sezon Bursa'da oynanan lig maçını ise Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

7 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Galatasaray'a karşı evinde üstünlük kuran yeşil beyazlılar, bu performansını ise son maçlarına yayamadı. Sarı kırmızılıları son olarak evinde 2011/12 sezonunda Pablo Martin Batalla'nın golüyle 1-0 yenen Bursaspor, daha sonraki mücadelelerde galibiyet alamadı. Son 7 maçtır rakibini evinde ağırladığı lig ve kupa maçlarında kazanamayan Bursaspor, bu mücadelelerin 4'ünü kaybetti, 3'ünde ise berabere kaldı.

BURSA'DA EN FARKLI SKORLAR: 5-0

İki ekip arasında Bursa'da oynanan maçlarda ise en farklı skorların '5-0' olması ise dikkat çekti. Bursaspor, Galatasaray'a en farklı galibiyetini evinde elde ederken, 2001/2002 sezonunda oynanan lig maçında yeşil beyazlılar, sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı kırmızılılar da Bursa'daki en farklı galibiyetini yine aynı skorla aldı. 1998/99 sezonundaki lig maçını 5-0'lık skorla kazanan sarı kırmızılılar, ayrıca 2016/17 sezonunda da yine aynı skorla galibiyet elde etti.

BURSASPOR EVİNDE, GALATASARAY DEPLASMANDA AYNI PUANI TOPLADI

Sezon genelinde ise Bursaspor, ligde 13 maça çıkarken 18 puan toplayabildi. 4 galibiyeti bulunan yeşil beyazlılar, bu sezon iç sahada en az kazanan ekiplerden biri olurken, diğer mücadelelerde ise 6 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Galatasaray da deplasmanda 12 maça çıkarken tıpkı Bursaspor gibi 18 puan topladı. Sarı kırmızılılar bu süreçte 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan Bursaspor - Galatasaray mücadelesi saat 19.00'da başlayacak ve mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursasporGalatasaray
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