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Bursaspor en fazla transferini yine kendi bünyesinden gerçekleştirdi

Son 10 sezon içerisinde 173 oyuncuyu kadrosuna katan Bursaspor, bu oyuncuların yüzde 17’sini kendi altyaş gruplarından A Takım’a dahil etti. Yeşil beyazlılar, dış transferde en fazla Galatasaray’dan oyuncu aldı.

Bursaspor en fazla transferini yine kendi bünyesinden gerçekleştirdi

Son 10 sezon içerisinde 173 oyuncuyu kadrosuna katan Bursaspor, bu oyuncuların yüzde 17’sini kendi altyaş gruplarından A Takım’a dahil etti. Yeşil beyazlılar, dış transferde en fazla Galatasaray’dan oyuncu aldı.

02 Ocak 2019 Çarşamba 12:31
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Bursaspor en fazla transferini yine kendi bünyesinden gerçekleştirdi

Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarı hazırlıklarına bugün Antalya’daki kampıyla birlikte başlayacak Bursaspor’da 32 kişilik kamp kadrosu oluşturulurken, kadronun içerisinde 16 oyuncunun altyapıdan yetişmiş olması dikkat çekti. Samet Aybaba’nın teknik direktörlük koltuğuna gelişiyle birlikte genç ve altyapısından çıkan oyuncularına bu sezon daha fazla şans tanıyan yeşil beyazlıların, son 10 yılda ise yaptığı transferlerde yine kendi oyuncularına yöneldiği görülüyor.

30 OYUNCU ALT YAŞ GRUPLARINDAN

Bursaspor, son 10 sezon içerisinde toplamda 173 oyuncuyu kadrosuna dahil ederken, bu oyuncuların 30’u kendi altyaş takımlarından yetişen futbolcular oldu. Bu süreç çerçevesinde yeşil beyazlılar, en fazla transferi U21 Takımı’ndan gerçekleştirdi. U21 Takımı’ndan 21 oyuncu, A Takım’a yükselirken; U19 Takımı’ndan 5, U16 Takımı’ndan 2, U18 ve U17 Takımı’ndan da birer oyuncu, A Takım kadrosunda yer aldı.

EN FAZLA TRANSFER GALATASARAY'DAN

Yeşil beyazlılar, geride kalan 143 oyuncu transferini ise 95 ayrı kulüpten gerçekleştirdi. Bu noktada Bursaspor’un en fazla kendi dışında oyuncu transferi yaptığı kulüp ise Galatasaray oldu. Sarı kırmızılılardan gelen 10 oyuncu, Bursaspor’da forma giydi. Galatasaray dışında en fazla oyuncu transferi yapılan kulüpler ise 7 futbolcu ile Beşiktaş, 6 futbolcu ile de Trabzonspor oldu. Yurtdışında ise Bursaspor, 5 transferle en çok Porto’dan oyuncu aldı.

Bursaspor’un kendi altyaş gruplarından A Takım’a çıkardığı oyuncular ise şöyle;

Ozan Tufan, Süheyl Çetin, Furkan Soyalp, Muhammet Demir, Mehmet Zeki Çelik, Furkan Ünver, Okan Deniz, Serdar Aziz, Okan Kocuk, Muhammed Şengezer, Rüştü Hanlı, Burak Kapacak, İsmail Haktan Odabaşı, Abdulmuttalip Altın, Cihan Özkaymak, Kubilay Kanatsızkuş, Bünyamin Kasal, İsmail Can Çavuşluk, Paschal Okoli, Kofi Atta, Ramazan Keskin, Ertuğrul Ersoy, Mert Örnek, Çağatay Yılmaz, Duhan Çağlar Akdağ, Ali Akman, Muhammed Emin Sarıkaya, Batuhan Altıntaş, Ataberk Dadakdeniz, Enes Ünal.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursasporTransfer
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