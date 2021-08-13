Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1447.64
ALTIN
487.57
DOLAR
8.5179
STERLİN
11.8532
EURO
10.0965
Mardin'de kamu lojmanı satışı
Mardin'de kamu lojmanı satışı
DOKAP Sözleşmeli uzman personel alacaktır
DOKAP Sözleşmeli uzman personel...
Milli Savunma Bakanlığından personel alım ilanı
Milli Savunma Bakanlığından personel...
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 32 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi...
Emet Belediyesinden kiralık otel
Emet Belediyesinden kiralık otel
İş fırsatları için hemen tıkla!

BURSASPOR EKİP LİDERİ EMİN ADANUR AK PARTİ’Yİ ZİYARET ETTİ

13 Ağustos 2021 Cuma 11:02
16 Okunma
BURSASPOR EKİP LİDERİ EMİN ADANUR AK PARTİ’Yİ ZİYARET ETTİ

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Ekip Lideri Emin Adanur 'Ayağa Kalk Bursa' hareketi kapsamında AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'ı ziyaret etti. AK Parti Bursa İl Binası'nda gerçekleşen ziyarete, Ekip Lideri Emin Adanur ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Gürler ile AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti İl Başkan Vekili Mustafa Yavuz, İl Başkan Yardımcıları Mustafa Yıldırım, Kevser Öztürk, Orhan Aygün, Gökhan Yıldız, Cemile Yiğit ve Engin Kökçıkaran yer aldı. Bursaspor'un her zaman yanında olduklarını belirten Gürkan, destek sözü verdi. Gürkan açıklamasında “Sizleri ağırladığımız için mutluyuz. 'Hatıra Forması' hareketini önemsiyoruz. Hepimiz Bursaspor sevdalısıyız. Bizler desteklemeye devam edeceğiz. Bu hareketin şehrin dinamikleri ile yürümesi güzel bir şey. Bursaspor büyürse Bursa büyür. Bursaspor taraftarı ile birlikte hareket etmeye özen göstereceğiz” dedi.Ekip Liderimiz Emin Adanur ise, desteklerinden dolayı AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'a teşekkür etti. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan 'Ayağa Kalk Bursa' hareketine 10.000 TL değerinde hatıra forması satın alarak katkı sağladı.

Anahtar Kelimeler:
BURSASPOR EKİP LİDERİ EMİN ADANUR AK PARTİYİ ZİYARET ETTİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Filenin Sultanları, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı değerlendirdi
Filenin Sultanları, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı değerlendirdi
Ünal Karaman: Biz hazırız
Ünal Karaman: Biz hazırız
Beşiktaş - Çaykur Rizespor: 3-0
Beşiktaş - Çaykur Rizespor: 3-0
Annesi hastaneye kaldırılan Fatih Terim, Adana'ya geldi
Annesi hastaneye kaldırılan Fatih Terim, Adana'ya geldi
Ünlü boksör Alman yıldız Daniel Schmidt hayranlarına çığlık attırdı..
Ünlü boksör Alman yıldız Daniel Schmidt hayranlarına çığlık attırdı..
Filenin Sultanları'nda hedef Avrupa şampiyonluğu
Filenin Sultanları'nda hedef Avrupa şampiyonluğu
​​​​​​​Avrupa'da 3'te 3 yaptık
​​​​​​​Avrupa'da 3'te 3 yaptık
Fatih Terim: Böyle bir morale ihtiyacımız vardı
Fatih Terim: Böyle bir morale ihtiyacımız vardı
Adem Büyük: Trabzonspor karşısında iyi bir sonuç elde etmek istiyoruz
Adem Büyük: Trabzonspor karşısında iyi bir sonuç elde etmek istiyoruz

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma