BURSASPOR EKİP LİDERİ EMİN ADANUR AK PARTİ’Yİ ZİYARET ETTİ

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Ekip Lideri Emin Adanur 'Ayağa Kalk Bursa' hareketi kapsamında AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'ı ziyaret etti. AK Parti Bursa İl Binası'nda gerçekleşen ziyarete, Ekip Lideri Emin Adanur ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Gürler ile AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti İl Başkan Vekili Mustafa Yavuz, İl Başkan Yardımcıları Mustafa Yıldırım, Kevser Öztürk, Orhan Aygün, Gökhan Yıldız, Cemile Yiğit ve Engin Kökçıkaran yer aldı. Bursaspor'un her zaman yanında olduklarını belirten Gürkan, destek sözü verdi. Gürkan açıklamasında “Sizleri ağırladığımız için mutluyuz. 'Hatıra Forması' hareketini önemsiyoruz. Hepimiz Bursaspor sevdalısıyız. Bizler desteklemeye devam edeceğiz. Bu hareketin şehrin dinamikleri ile yürümesi güzel bir şey. Bursaspor büyürse Bursa büyür. Bursaspor taraftarı ile birlikte hareket etmeye özen göstereceğiz” dedi.Ekip Liderimiz Emin Adanur ise, desteklerinden dolayı AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'a teşekkür etti. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan 'Ayağa Kalk Bursa' hareketine 10.000 TL değerinde hatıra forması satın alarak katkı sağladı.