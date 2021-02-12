Bursaspor'dan Muhteşem Performans

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - İki dönem transfer tahtasını açamayan ve genç ağırlıklı bir kadro ile mücadele eden, son olarak da 8’i koronavirüs, 4’ü sakatlık olmak üzere toplam 12 futbolcusundan yoksun Giresunspor deplasmanına giden Bursaspor, 2-1 mağlup olmasına rağmen muhteşem bir oyun ortaya koydu..

TFF 1.Lig’in 20. haftasında Giresunspor’a deplasmanda 2-1 mağlup olan Bursaspor’da genç futbolcuların performansı yine dikkat çekti. Koronavirüse yakalanan 8 futbolcusuna, 4 de sakat oyuncusu eklenince 12 eksikle Giresun’a giden ve altyapısında 9 futbolcusunu kadroya dahil eden yeşil-beyazlı takım, lider takım karşısında üstün bir oyun ortaya koyarak birçok futbol otoritesini şaşırttı. Nitekim Bursaspor, 20 haftası geride kalan ligde en çok topa sahip olduğu maçı yaşadı. Yüzde 69’luk rakamla bu sezonun rekorunu kıran yeşil-beyazlılar, 462 başarılı pasla da sezonun en iyi ikinci derecesini elde etti. 3’ü isabetli 10 şut çeken Bursaspor, yine gol atma başarısı göstererek 20’de 20 yaptı ve bu alanda da rakipsiz konumunu sürdürdü.