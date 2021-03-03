Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1531
ALTIN
410.586
DOLAR
7.4259
STERLİN
10.3892
EURO
8.9652
Organize Sanayi Bölgesi altyapı işi yaptırılacak
Organize Sanayi Bölgesi altyapı...
Gebze Teknik Üniversitesi'ne ait 152543 m² zeytinlik kiraya verilecek
Gebze Teknik Üniversitesi'ne ait...
Çukurova Kalkınma Ajansı 2021 yılı proje teklif çağrısı
Çukurova Kalkınma Ajansı 2021...
Sözleşmeli personel alınacak
Sözleşmeli personel alınacak
115 adet konut satışa sunuluyor
115 adet konut satışa...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bursaspor'da yeniden Play-Off hesapları

Genç ve altyapı oyuncularından kurulu bir kadro ile mücadele eden, diğer taraftan da sezon içinde birçok talihsizlik yaşayan Bursaspor, ligi Play-Off hattında tamamlayabilmek için yeniden hesaplara başladı.

03 Mart 2021 Çarşamba 14:47
3 Okunma
Bursaspor'da yeniden Play-Off hesapları

BURSA - Spor Toto 1'inci Lig'de 5 maçlık galibiyet hasretine Akhisarspor maçıyla birlikte son veren Bursaspor, gözünü yeniden Play-Off'a çevirdi. Puanını 34'e yükselten Bursa temsilcisi, 41 puan ile 6'ncı sırada bulunan Altay'ın 7 puan gerisinde yer alıyor. Geçen haftayı 9'uncu basamakta noktalayan Bursaspor, bu hafta Beypiliç Boluspor deplasmanında boy gösterecek.

Bolu deplasmanının ardından sahasında Ankaraspor'u ağırlayacak yeşil-beyazlı ekip, akabinde Adanaspor deplasmanına gidecek. Üç haftalık periyotta karşılaşacağı tüm rakipleri sıralamada altında yer alan Bursaspor, fikstürü avantaja çevirmeyi planlıyor. Özellikle bu periyodun ardından iç sahada oynanacak Altay maçı, Bursa ekibinin kaderini etkileyecek.

Geçen sezon hedefini Süper Lig olarak belirleyen Bursaspor, normal sezonu 6'ncı sırada tamamlayarak Play-Off'a kalmıştı. Ancak Play-Off yarı final turunda Adana Demirspor ile eşleşen Bursa temsilcisi, iç sahadaki golsüz eşitliğin ardından deplasmanda rakibine 4-1 kaybederek, Süper Lig hedefini bu yıla ertelemek durumunda kalmıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Genç Ve Altyapı OyuncularıBursasporPlayoff
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş, Yeni Malatyaspor deplasmanında
Beşiktaş, Yeni Malatyaspor deplasmanında
Nilüfer 30 Maçta 21 Galibiyet Aldı
Nilüfer 30 Maçta 21 Galibiyet Aldı
Mustafa Er’in Kafasında Soru İşareti Var!
Mustafa Er’in Kafasında Soru İşareti Var!
Batalla Heykel Açılışı Yapıldı
Batalla Heykel Açılışı Yapıldı
Rıza Çalımbay: Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız
Rıza Çalımbay: Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız
Bursaspor hayat buldu
Bursaspor hayat buldu
Galatasaray - BB Erzurumpor: 2-0
Galatasaray - BB Erzurumpor: 2-0
Özlem Becerek rekorunu geliştirdi 
Özlem Becerek rekorunu geliştirdi 
Adana Demirspor- RH Bandırmaspor: 2-0
Adana Demirspor- RH Bandırmaspor: 2-0

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma