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Bursaspor'da mevcut yönetimin transfer bilançosu

Bursaspor Yönetimi, görev süresince transferde pek çok oyuncuyu kadroya dahil ederken, birçok oyuncu ile de yolları ayırdı.

Bursaspor'da mevcut yönetimin transfer bilançosu

Bursaspor Yönetimi, görev süresince transferde pek çok oyuncuyu kadroya dahil ederken, birçok oyuncu ile de yolları ayırdı.

06 Haziran 2019 Perşembe 10:33
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Bursaspor'da mevcut yönetimin transfer bilançosu

BURSA - Bursaspor Kulübü’nde gözler yaklaşan Olağanüstü Genel Kurul’a çevrilirken mevcut yönetim, görevde olduğu 3 yıl boyunca pek çok transfere imza attı.

Ali Ay başkanlığındaki yönetim görevine devam ederken, ilk olarak seçildikleri 19 Ocak 2016 tarihinden bu yana 42 transfer gerçekleştirdi. Bu transferlerin 17’si için o dönemki kulüplerine bonservis ve kiralık bedeli ödendi. Ödenen rakam ise 7 milyon 385 bin Euro oldu. 15 oyuncu bedelsiz olarak bonservisiyle kadroya dahil edilirken, 3 oyuncu da takas anlaşmasıyla takıma katıldı. Geride kalan isimlerden 5’i bu sezon başı olmak üzere, 7 oyuncu ise bedelsiz şekilde kiralandı.

Mevcut yönetim, görev süresince şu ana dek 1 oyuncu ile yolları ayırdı. Ayrılık sebeplerinde oyuncuların sözleşmelerinin uzatılmaması, genç oyuncuların gelişimi için anlaşılan kulüplere verilmesi, transfer teklifleri gibi etkenler yer aldı.

Bu süreçte 11 oyuncunun transferinden toplamda 18 milyon 430 bin Euro kazanıldı. Geride kalan 40 oyuncu ile yolları ayırma kararı alınırken, bu oyuncular bedelsiz bir şekilde takımdan ayrıldı. Söz konusu 40 oyuncunun da 27’si başka kulüplerle anlaştı. Şu anki veriler dahilinde 13 oyuncu ise Bursaspor’dan ayrılmasının ardından kulüp bulamadı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursasporYönetimTransferBilanço
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