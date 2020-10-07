Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1151
ALTIN
478.123
DOLAR
7.8581
STERLİN
10.1436
EURO
9.2524
Bursaspor kamp için Bolu’ya gitti
Son Dakika
Bursaspor kamp için Bolu’ya gitti
İstanbul'da terör operasyonu
Son Dakika
İstanbul'da terör operasyonu
ABD savaş gemisi Boğaz'dan geçti
Son Dakika
ABD savaş gemisi Boğaz'dan geçti
KKTC'de HP hükümetten çekildi
Son Dakika
KKTC'de HP hükümetten çekildi
Fenerbahçe transfer şampiyonu
Fenerbahçe transfer şampiyonu
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bursaspor Covid-19 Vaka Sayısı Tavan Yapan Bolu'ya Gitti!

Bugün açıklama yapan Vali Ümit, Bolu'da vakalar maalesef kontrol altına alınamadığını açıklarken Bursaspor kamp çalışmaları için Bolu'ya gitti..

07 Ekim 2020 Çarşamba 13:13
9 Okunma
Bursaspor Covid-19 Vaka Sayısı Tavan Yapan Bolu'ya Gitti!

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Transfer tahtasını açamayan ve genç ağırlıklı bir kadro ile sezona devam edecek olan yeşil beyazlılarda Teknik Direktör Mustafa Er, kamp çalışmalarını oldukça önemsiyor. Sezon başında takım içinde yaşanan Covid-19 problemi sebebiyle kamp çalışmalarını iptal eden ve sadece 1 hazırlık maçı yaparak lige başlayan Bursaspor, bunun sıkıntısını da oldukça yaşadı. 6 gün sürecek olan kamp çalışmalarında 2 hazırlık maçı yapması beklenen Bursaspor, TFF 1. Lig’in 5. haftasında Balıkesirspor’u konuk edecek. Öte yandan Bolu'da artan vaka sayısı endişelere yol açıyor. BOLU'DA VAKA ARTIŞI DURDURULAMIYOR. Bolu Valisi Ahmet Ümit, koronavirüs bulaşının önlenmesi için aile ziyaretlerinin durdurulması gerektiğini belirterek, "İlimizdeki koronavirüs vakaları maalesef kontrol altına alınamıyor. İndiremiyoruz, yüksek hızla ilerlemeye devam ediyor" dedi. Vali Ümit: Bolu'da vakalar maalesef kontrol altına alınamıyor! Bolu Valisi Ümit, kentte salgınla ilgili son durum hakkında açıklamalarda bulundu. Vali Ümit, vakaların bir türlü kontrol altına alınamadığını belirterek, "İlimizdeki koronavirüs vakaları maalesef kontrol altına alınamıyor. İndiremiyoruz, yüksek hızla ilerlemeye devam ediyor. Onun için gerekli anket ve araştırmaları yaptık. Bu anketlerin ve araştırmaların neticesinde ortaya çıkmış olan sonuçlara göre değerlendirme yapıyoruz. Dün amirlerle toplantı yaptık, bugün herkesle beraber bir toplantı yapacağız. Olayın önemini anlatacağız. Yani bizim bu işin ciddiyetini anlamamız için bir yakınımızı kaybetmemiz gerekmiyor. Bizim hasta olmamız gerekmiyor. Bu olay önemli, bu olay ciddi. Bizim maske, mesafe ve hijyen olmak üzere devletin almış olduğu kurallara tam olarak uymamız gerekiyor. Bizim bu virüsü kontrol altında tutmamız gerekiyor. İlimiz genelinde yayılmalar devam ediyor" diye konuştu.


AİLELER BİRBİRİNİ ZİYARET ETMEYİ BİR SÜRE DURDURMALI

Vali Ümit, hastalığın en fazla aile ziyaretleri nedeniyle bulaştığını dile getirerek, "En önemli bulaş alanlarının başında ziyaretler geliyor. Ziyaretleri kesinlikle durdurmalıyız. Aile ziyaretlerini kastediyorum. Aileler birbirini ziyaret etmeyi bir süre durdurmalı. Telefonlarla görüşelim. Birbirimize dua edelim, empati yapalım ama birbirimizle bir araya gelmeyelim. Ekonomik hayatın, üretimin ve eğitimin etkilenmemesi lazım Kısacası kimsenin etkilenmemesi lazım. Onun için de ne kadar tedbire uyarsak o kadar başarılı oluruz. Unutmayalım tedbirler, virüsten daha güçlüdür" dedi. Kentte vakaların bu hızda artması halinde daha ağır tedbirler alınacağını söyleyen Vali Ümit, "Eğer kontrol altına alınmazsa kesinlikle tedbirleri daha fazla artıracağız; ama toplum hayatı, devlet hayatı, millet hayatı, bireysel hayat bir şekilde devam ediyor. Bu hayatı etkilemeyecek şekilde tedbirler almalıyız. Önce sağlık. Sağlık eğer daha ağır tedbiri gerektiriyorsa evet daha ağır tedbir alınacaktır" diye konuştu.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Bursaspor Covid19 Vaka Sayısı Tavan Yapan Boluya GittiVali Ümit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Halter kaldırmaktan elleri nasır tutsa da hayallerinden vazgeçmedi
Halter kaldırmaktan elleri nasır tutsa da hayallerinden vazgeçmedi
Bursaspor kamp için Bolu’ya gitti
Bursaspor kamp için Bolu’ya gitti
'Trabzonspor'da büyük başarılar yaşamak istiyorum'
'Trabzonspor'da büyük başarılar yaşamak istiyorum'
Fenerbahçe transfer şampiyonu
Fenerbahçe transfer şampiyonu
Pierre Gasly: İstanbul Park'a gelmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz
Pierre Gasly: İstanbul Park'a gelmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz
Başakşehir'e 9 yeni isim
Başakşehir'e 9 yeni isim
Sivasspor Avrupa'dan önemli transferler yaptı
Sivasspor Avrupa'dan önemli transferler yaptı
A Milli Futbol Takımı'nda çalışmalar başladı
A Milli Futbol Takımı'nda çalışmalar başladı
Balkan Şampiyonu Subatan: Bakkala borç yazdırıp antrenmana gidiyordum
Balkan Şampiyonu Subatan: Bakkala borç yazdırıp antrenmana gidiyordum

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma