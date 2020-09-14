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Bursaspor bir kez daha sezona puansız başladı

Sezona Adana Demirspor mağlubiyetiyle başlayan Bursaspor, son 8 sezonluk dilimde yalnızca bir kez başlangıcını galibiyetle gerçekleştirdi. Bursa ekibi, kalan 7 maçında da sezona puansız başlarken; genç oyuncu ağırlıklı kadroda eksiklikler de göze çarptı.

14 Eylül 2020 Pazartesi 11:36
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Bursaspor bir kez daha sezona puansız başladı

BURSA - Sezona kısıtlı imkanlarla başlayan, transfer engeli nedeniyle kadrosuna oyuncu takviyesi gerçekleştiremeyen Bursaspor, TFF 1’inci Lig’deki ilk hafta karşılaşmasında Adana Demirspor’a mağlup oldu. Devreyi önde kapamasına karşın, ikinci yarıda gelen gollere engel olamamasıyla sahadan 3-1’lik mağlubiyetle ayrılan Bursa temsilcisi, sezona kötü başlangıçlarının önüne geçemedi. Adana Demirspor mağlubiyetiyle Bursaspor, son 4 sezondur üst üste lige puansız başlangıç yapıyor. Son 8 sezonun ilk maçlarında da yalnızca bir kez kazanabilen Bursa ekibi, kalan 7 mücadeleyi ise kaybederek, tatsız bir başlangıç gerçekleştirdi.

YAŞ ORTALAMASI 23

Oyuncu transferi yapamadığından kadrosunu genç oyuncularıyla oluşturan, geçtiğimiz sezon kadrosunda yer alan birçok deneyimli oyuncusuyla da ayrılık yaşayan Bursaspor, Adana Demirspor karşısında yaş ortalaması 23 olan ilk 11’iyle çıktı. Seremoniye çıkan oyuncuların 8’inin, 23 yaş ve 23 yaş altı oyuncular olması ise dikkat çekti. Ayrıca bu oyuncuların da tamamı, Bursaspor’un altyapısından yetişti.

FARKI BİTİRİCİLİK BELİRLEDİ

Bursaspor – Adana Demirspor mücadelesinde, iki ekip her iki devrede de farklı bir oyun ortaya koydu. Soyunma odasına oyun üstünlüğünü elinde tutarak giren Bursa ekibi karşısında ikinci yarı daha mücadeleci bir oyun ortaya koyan Adana temsilcisi, bulduğu 3 golle sonuca gitti. Her iki ekip de maç boyunca 14 şut atıp, bunların 4’ünde isabet yakalarken; şansları değerlendiren Adana Demirspor, 3 puanı elde etti. Ayrıca ilk yarıda hücum yönüne göre sol kanadı yüzde 25 oranında kullanan konuk ekibin, bu oranı ikinci yarıda yüzde 35’e çekerek tehlikeler yaratması dikkat çekti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursasporPuansızYeni Sezon
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