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Bursaspor - Atiker Konyaspor: 0-0

Spor Toto Süper Lig’in 20’nci haftasının kapanış mücadelesinde Bursaspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda Atiker Konyaspor’u ağırladı.

Bursaspor - Atiker Konyaspor: 0-0

Spor Toto Süper Lig’in 20’nci haftasının kapanış mücadelesinde Bursaspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda Atiker Konyaspor’u ağırladı.

05 Şubat 2019 Salı 09:10
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Bursaspor - Atiker Konyaspor: 0-0

Bursaspor’un Umut Nayir ile ilk yarıda penaltıdan yararlanamadığı ve her iki takımın da birçok gol pozisyonu yakaladığı mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. Karşılaşma sonrasında taraftarlar, Bursaspor yönetimini istifaya davet ederek, yönetim aleyhine tezahüratlar yaptı.

1’inci dakikada konuk ekip tehlikeli geldi. Jahovic’in pasıyla topla buluşan Ömer Ali, ceza alanına girerek rakibine rağmen vuruşunu yaptı, ancak kaleci Muhammed topa iki hamlede sahip oldu.

4’üncü dakikada Bursaspor gole yaklaştı. Rakip yarı alanın ortalarından kazanılan serbest vuruşta Latovlevici topu uzak kale direğine doğru gönderirken, altıpas içerisinde son anda Aytaç’ın dokunuşunda meşin yuvarlak direğe takıldı. Devamında Ertuğrul ve Umut Meraş pozisyonu tamamlamak isterken, her iki oyuncunun vuruşunda da top savunmadan döndü.

25’inci dakikada Ömer Ali’nin pasıyla sol çaprazda topla buluşan Jahovic, sağ ayağıyla çok sert bir vuruş yaptı, top az farkla auta çıktı.

34’üncü dakikada Traore’nin uzun pasıyla ceza alanı içerisinde topla buluşan Jahovic, kaleciyi önde görünce aşırtma bir vuruş yaptı, kaleci Muhammed son anda parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

39’uncu dakikada Saivet’nin sağ kanattan yaptığı orta sonrası Traore’den seken top Yusuf’un önünde kalırken, Yusuf’un ceza alanı içerisinde yaptığı vuruş sonrası savunmadan Ali Turan, son anda topun önüne yatarak müdahalesiyle mutlak bir golü önledi.

42’nci dakikada Saivet’nin kullandığı serbest vuruş sonrası Umut Nayir kafayla topu arka direğe doğru indirirken, savunmadan Jevtovic, Vergini’yi formasından çekerek düşürünce hakem Halis Özkahya penaltı noktasını gösterdi. 

43'üncü dakikada penaltının atışına topun başına geçen Umut Nayir’in vuruşunda kaleci Serkan, sağına gelen topu çeldi ve ardından direğe de çarpan top tekrar oyun alanına döndü.

54’üncü dakikada Latovlevici’nin sol kanattan içeriye doğru gönderdiği topa iyi yükselen Umut Nayir, penaltı noktası üzerinden kafa vuruşunu yaptı, ancak kaleci Serkan soluna gelen topa müthiş uzanarak sahip oldu.

67’nci dakikada Atiker Konyaspor mutlak bir golden pozisyonundan faydalanamadı. Volkan’ın ara pasıyla topla buluşan Fofana, kaleci Muhammed ile karşı karşıya kaldı. Kaleciden sıyrılmak isteyen Fofana, topu ayağından aşarken dengesini kaybedip yere de düşünce meşin yuvarlak da yandan dışarı çıktı.

75’inci dakikada sağ kanattan içeriye doğru gönderilen topa kaleci Serkan’ın müdahalesi yetersiz kalırken, ceza alanı içerisinde Saivet önünde bulduğu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar inceleyen hakem Halis Özkahya, Burak Kapacak’ın kaleci Serkan’a hava topu mücadelesinde yaptığı müdahale nedeniyle golü iptal etti.


Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursasporAtiker KonyasporSpor Toto Süper Lig
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