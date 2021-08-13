Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1447.64
ALTIN
487.57
DOLAR
8.5179
STERLİN
11.8532
EURO
10.0965
Mardin'de kamu lojmanı satışı
Mardin'de kamu lojmanı satışı
DOKAP Sözleşmeli uzman personel alacaktır
DOKAP Sözleşmeli uzman personel...
Milli Savunma Bakanlığından personel alım ilanı
Milli Savunma Bakanlığından personel...
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 32 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi...
Emet Belediyesinden kiralık otel
Emet Belediyesinden kiralık otel
İş fırsatları için hemen tıkla!

BURSASPOR ALTYAPI ANTRENÖRLERİ İÇİN İMZA TÖRENİ DÜZENLEDİ

13 Ağustos 2021 Cuma 11:08
12 Okunma
BURSASPOR ALTYAPI ANTRENÖRLERİ İÇİN İMZA TÖRENİ DÜZENLEDİ

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Vakıfköy Orhan Özselek Tesislerimizde Başkanımız Hayrettin Gülgüler, Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Semih Hüroğlu ve Gençlik Geliştirme Program Sorumlumuz Hakan Cenkçiler'in katılımıyla altyapı antrenörlerimiz için imza töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Busaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler “Değerli basın mensupları ve Büyük Bursaspor Camiası. Ekip Liderimiz Emin Adanurun başlattığı değişiklik hepinizin malumu. Geleceğimizin teminatı olan Vakıfköy artık daha da gelişecek. Gelecekte gurur duyacağımız çocuklarımızı yetiştirecek olan hocalarımızla sözleşme imzalıyoruz dedi. Gençlik Geliştirme Program Sorumlumuz Hakan Cenkçiler de Bizleri bu göreve layık gören Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu'na teşekkür ederiz. Ben ve arkadaşlarım daha önce olduğu gibi bundan sonra da elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret göstereceğiz. Burada yetişmiş bir çok arkadaşımız Türkiye ve Dünya'da söz sahibi olmuş durumda. Bunlar bizim için birer gurur kaynağı. Bayrağı en tepeye dikmek için varımızla yoğumuzla çalışacağız. Bu zaman  kadar buraya hizmeti dokunmuş herkese teşekkür ederim. Biz bir futbol fabrikasıyız ve futbolcular üretmeye devam edeceğiz” diyerek yeni Gençlik Geliştirme Antrenör kadrosunu tanıttı. Antrenör kadromuz şu isimlerden oluşuyor. Hakan Cenkçiler - Gençlik Geliştirme Program Sorumlusu

Ali Aköz - U19 Takım Sorumlusu

Muzaffer Kabadayı - U19 Takım Antrenörü

Serkan Türkay - U17 Takım Sorumlusu

Kadir Cantürk - U17  Takım Antrenörü

Metin Efe - U17 Takım Antrenörü

Metin Serbest - U15 Takım Sorumlusu

Ahmet Tayfun Karaosmanoğlu - U15 Takım Antrenörü

Nurgut Ak - U13 Takım Sorumlusu

Mehmet Şentürk - U12 Takım Sorumlusu

Melik Özmen - U11 Takım Sorumlusu

Kadir Koray Tanrıverdi - Kaleci Antrenörü

Tamer Coşkun - Kaleci Antrenörü

Mümin Ceylan - Atletik Performans Antrenörü

Okan Yılmaz - Bireysel Gelişim Antrenörü

Taner Ertaş - Bireysel Gelişim Antrenörü

Hacı Murat Yılmaz - Futbol Okulu Sorumlusu

Hakan Şen - Futbol Okulu Grup Antrenörü

Atakan Yücelen - Futbol Okulu Grup Antrenörü

Serkan Bilir - Futbol Okulu Grup Antrenörü

Gürkan Sağkan - Futbol Okulu Grup Antrenörü

Taha Esenalp - Futbol Okulu Kaleci Antrenörü

Anahtar Kelimeler:
BURSASPOR ALTYAPI ANTRENÖRLERİ İÇİN İMZA TÖRENİ DÜZENLEDİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Filenin Sultanları, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı değerlendirdi
Filenin Sultanları, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı değerlendirdi
Ünal Karaman: Biz hazırız
Ünal Karaman: Biz hazırız
Beşiktaş - Çaykur Rizespor: 3-0
Beşiktaş - Çaykur Rizespor: 3-0
Annesi hastaneye kaldırılan Fatih Terim, Adana'ya geldi
Annesi hastaneye kaldırılan Fatih Terim, Adana'ya geldi
Ünlü boksör Alman yıldız Daniel Schmidt hayranlarına çığlık attırdı..
Ünlü boksör Alman yıldız Daniel Schmidt hayranlarına çığlık attırdı..
Filenin Sultanları'nda hedef Avrupa şampiyonluğu
Filenin Sultanları'nda hedef Avrupa şampiyonluğu
​​​​​​​Avrupa'da 3'te 3 yaptık
​​​​​​​Avrupa'da 3'te 3 yaptık
Fatih Terim: Böyle bir morale ihtiyacımız vardı
Fatih Terim: Böyle bir morale ihtiyacımız vardı
Adem Büyük: Trabzonspor karşısında iyi bir sonuç elde etmek istiyoruz
Adem Büyük: Trabzonspor karşısında iyi bir sonuç elde etmek istiyoruz

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma