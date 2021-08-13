BURSASPOR ALTYAPI ANTRENÖRLERİ İÇİN İMZA TÖRENİ DÜZENLEDİ

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Vakıfköy Orhan Özselek Tesislerimizde Başkanımız Hayrettin Gülgüler, Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Semih Hüroğlu ve Gençlik Geliştirme Program Sorumlumuz Hakan Cenkçiler'in katılımıyla altyapı antrenörlerimiz için imza töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Busaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler “Değerli basın mensupları ve Büyük Bursaspor Camiası. Ekip Liderimiz Emin Adanurun başlattığı değişiklik hepinizin malumu. Geleceğimizin teminatı olan Vakıfköy artık daha da gelişecek. Gelecekte gurur duyacağımız çocuklarımızı yetiştirecek olan hocalarımızla sözleşme imzalıyoruz dedi. Gençlik Geliştirme Program Sorumlumuz Hakan Cenkçiler de Bizleri bu göreve layık gören Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu'na teşekkür ederiz. Ben ve arkadaşlarım daha önce olduğu gibi bundan sonra da elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret göstereceğiz. Burada yetişmiş bir çok arkadaşımız Türkiye ve Dünya'da söz sahibi olmuş durumda. Bunlar bizim için birer gurur kaynağı. Bayrağı en tepeye dikmek için varımızla yoğumuzla çalışacağız. Bu zaman kadar buraya hizmeti dokunmuş herkese teşekkür ederim. Biz bir futbol fabrikasıyız ve futbolcular üretmeye devam edeceğiz” diyerek yeni Gençlik Geliştirme Antrenör kadrosunu tanıttı. Antrenör kadromuz şu isimlerden oluşuyor. Hakan Cenkçiler - Gençlik Geliştirme Program Sorumlusu

Ali Aköz - U19 Takım Sorumlusu

Muzaffer Kabadayı - U19 Takım Antrenörü

Serkan Türkay - U17 Takım Sorumlusu

Kadir Cantürk - U17 Takım Antrenörü

Metin Efe - U17 Takım Antrenörü

Metin Serbest - U15 Takım Sorumlusu

Ahmet Tayfun Karaosmanoğlu - U15 Takım Antrenörü

Nurgut Ak - U13 Takım Sorumlusu

Mehmet Şentürk - U12 Takım Sorumlusu

Melik Özmen - U11 Takım Sorumlusu

Kadir Koray Tanrıverdi - Kaleci Antrenörü

Tamer Coşkun - Kaleci Antrenörü

Mümin Ceylan - Atletik Performans Antrenörü

Okan Yılmaz - Bireysel Gelişim Antrenörü

Taner Ertaş - Bireysel Gelişim Antrenörü

Hacı Murat Yılmaz - Futbol Okulu Sorumlusu

Hakan Şen - Futbol Okulu Grup Antrenörü

Atakan Yücelen - Futbol Okulu Grup Antrenörü

Serkan Bilir - Futbol Okulu Grup Antrenörü

Gürkan Sağkan - Futbol Okulu Grup Antrenörü

Taha Esenalp - Futbol Okulu Kaleci Antrenörü