BURSASPOR ALTYAPI ANTRENÖRLERİ İÇİN İMZA TÖRENİ DÜZENLEDİ

MUSTAFA YILDIZ
BURSA - Vakıfköy Orhan Özselek Tesislerimizde Başkanımız Hayrettin Gülgüler, Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Semih Hüroğlu ve Gençlik Geliştirme Program Sorumlumuz Hakan Cenkçiler'in katılımıyla altyapı antrenörlerimiz için imza töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Busaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler “Değerli basın mensupları ve Büyük Bursaspor Camiası. Ekip Liderimiz Emin Adanurun başlattığı değişiklik hepinizin malumu. Geleceğimizin teminatı olan Vakıfköy artık daha da gelişecek. Gelecekte gurur duyacağımız çocuklarımızı yetiştirecek olan hocalarımızla sözleşme imzalıyoruz dedi. Gençlik Geliştirme Program Sorumlumuz Hakan Cenkçiler de Bizleri bu göreve layık gören Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu'na teşekkür ederiz. Ben ve arkadaşlarım daha önce olduğu gibi bundan sonra da elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret göstereceğiz. Burada yetişmiş bir çok arkadaşımız Türkiye ve Dünya'da söz sahibi olmuş durumda. Bunlar bizim için birer gurur kaynağı. Bayrağı en tepeye dikmek için varımızla yoğumuzla çalışacağız. Bu zaman kadar buraya hizmeti dokunmuş herkese teşekkür ederim. Biz bir futbol fabrikasıyız ve futbolcular üretmeye devam edeceğiz” diyerek yeni Gençlik Geliştirme Antrenör kadrosunu tanıttı. Antrenör kadromuz şu isimlerden oluşuyor. Hakan Cenkçiler - Gençlik Geliştirme Program Sorumlusu
Ali Aköz - U19 Takım Sorumlusu
Muzaffer Kabadayı - U19 Takım Antrenörü
Serkan Türkay - U17 Takım Sorumlusu
Kadir Cantürk - U17 Takım Antrenörü
Metin Efe - U17 Takım Antrenörü
Metin Serbest - U15 Takım Sorumlusu
Ahmet Tayfun Karaosmanoğlu - U15 Takım Antrenörü
Nurgut Ak - U13 Takım Sorumlusu
Mehmet Şentürk - U12 Takım Sorumlusu
Melik Özmen - U11 Takım Sorumlusu
Kadir Koray Tanrıverdi - Kaleci Antrenörü
Tamer Coşkun - Kaleci Antrenörü
Mümin Ceylan - Atletik Performans Antrenörü
Okan Yılmaz - Bireysel Gelişim Antrenörü
Taner Ertaş - Bireysel Gelişim Antrenörü
Hacı Murat Yılmaz - Futbol Okulu Sorumlusu
Hakan Şen - Futbol Okulu Grup Antrenörü
Atakan Yücelen - Futbol Okulu Grup Antrenörü
Serkan Bilir - Futbol Okulu Grup Antrenörü
Gürkan Sağkan - Futbol Okulu Grup Antrenörü
Taha Esenalp - Futbol Okulu Kaleci Antrenörü