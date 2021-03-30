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Bursaspor, 5 sezon sonra en golcü dönemini yaşıyor

Bursaspor, 2014-15 sezonunda Şenol Güneş yönetiminde Süper Lig’i 69 golle tamamlarken, ligin de o dönem en golcü takımı olmuştu. Spor Toto 1’inci Lig’de mücadelesini sürdüren yeşil beyazlılar, aradan geçen 5 sezonun ardından en golcü dönemini yaşıyor.

30 Mart 2021 Salı 14:19
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Bursaspor, 5 sezon sonra en golcü dönemini yaşıyor

BURSA - Bursaspor, 2014-15 sezonundan itibaren sportif ve mali açıdan düşüşe geçerken; aradan geçen 5 sezonun ardından ilk kez, gol ortalamasını yüksek seviyelere çekti. Bu sezon, mücadele ettiği Spor Toto 1’inci Lig’de çıktığı 27 maçta 45 gole ulaşan Bursa temsilcisi, 1,67’lik gol ortalamasıyla oynadı. Süper Lig’de Şenol Güneş yönetiminde 2014-15 sezonunda ise kulüp tarihinin en gollü dönemlerinden birini yaşayan Bursaspor, maç başı 2,03’lük gol ortalamasını yakalamıştı.

Bursa temsilcisi, aradaki 5 sezonluk süreçte ise gol yollarında etkili olamadı. Geçen sezon ligi 1,44’lük gol ortalamasıyla tamamlayan Bursaspor, 2018-19 sezonunda ise en düşük gol ortalamasını gerçekleştirmiş ve ligi 0,82’lik ortalama ile tamamlayarak Süper Lig’e veda etmişti. Yeşil-beyazlılar 2017-18 sezonunda 1,26 ve 2016-17 sezonunda ise maç başı 1 gol ortalaması kaydetmişti.

Bu sezon gol yollarındaki verimliliğini artıran Bursaspor, savunmada ise sorunlar yaşıyor. Şu ana kadar ligdeki 27 maçta 41 golü kalesinde gören Bursa ekibi, bu alanda maç başı 1,52’lik ortalamayla oynadı. Son 4 sezon içinde, kalesinde en fazla gol gördüğü sezonu yaşayan Bursa temsilcisi, son olarak 2016-17 sezonunda ligde 58 gol yemiş ve ortaya 1,71’lik gol yeme ortalaması çıkmıştı. Bursaspor’un Süper Lig’e veda ettiği 2018-19 sezonundaki 1,09’luk grafiği son yılların en düşük gol yeme ortalaması olarak dikkat çekti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bursaspor5 SezonEn Golcü Dönem
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