Bursa'da beraberlik

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Bursaspor, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

12. dakikada sağ kanattan gelişen Bursaspor'un atağında Tunay Torun'un ortasına ceza alanı içinde Umut Nayir kafa vuruşu yaptı. Kaleci Farnolle üzerine gelen topu iki hamlede kontrol etti.

39. dakikada Bursaspor defansının arkasına Donald'ın attığı pasla hareketlenen Aleksic, hızla ilerleyerek ceza alanına girdi. Bu oyuncunun sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

43. dakikada Latovlevici'nin ceza sahası sol yan çizgisi üzerinden yaptığı yerden ortada, kale ağzında Umut Nayir'den önce topa ayak koyan Erkan Kaş, tehlikeyi uzaklaştırdı.

45. dakikada Bursaspor öne geçti. Soldan Umut Meraş'ın ortasında top savunmada Erkan Kaş'tan sekerek havalandı. Pozisyonu takip eden Umut Nayir, röveşata ile şık bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

46. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor durumu eşitledi. Bursaspor ceza alanı önünde atak geliştiren konuk takımda Adem Büyük'ün ara pasında topla buluşan Guilherme, kaleci Muhammet'in solundan topu ağlarla buluşturdu ve durumu eşitledi.

50. dakikada konuk ekibin gelişen hızlı atağında Guilherme, Eren Tozlu'nun pasıyla ceza yayında topla buluşurken yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

65. dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi ekibin atağında Umut Meraş'ın kafayla topu indirmesiyle meşin yuvarlağı önüne alan Latovlevici, sol çaprazdan topu ağlarla buluşturdu. Hakem Bülent Yıldırım VAR'a giderek, Rumen futbolcunun rakibine faul yaptığını tespit ederek golü iptal etti.

80. dakikada sol kanattan atak geliştiren ev sahibi takımda Umut Meraş'ın ortasında ceza sahası içinde Aytaç Kara kafa vuruşu yaptı, top az farkla direğin üstünden dışarı çıktı.

87. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor'da bir pozisyonda rakip alanda yerde kalan Guilherme'nin hakem Bülent Yıldırım'a itiraz etmesi sonucu ikinci sarı karttan kırmızı kartı görerek oyundan atıldı.

90. dakikada sağ kanattan atak geliştiren Bursaspor'da Barış Yardımcı'nın ortasında topu kaleci Farnolle elinden kaçırarak sektirdi, yere düşen meşin yuvarlak Aytaç Kara'nın vuruşunda az farkla dışarı çıktı.

90+5. dakikada sağ kanatta Çağatay Yılmaz'ın ortasında Mina'nın Umut Nayir'e yaptığı müdahalesi sonucu VAR'a giden hakem Bülent Yıldırım, penaltı kararı verdi. Bursaspor'da Aytaç Kara'nın kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. Topu, Yeni Malatyaspor savunması uzaklaştırdı. Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.