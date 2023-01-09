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BURSA'DA ATIŞ GRUP, PARALİMPİK SPORCULARIN YANINDA

Atış Şirketler Grubu CEO’ su Sn.Ahmet Atış, Bursa da Paralimpik sporcuların yanında olup, mevcut paralimpik sporcu sayısını arttırmak amacıyla “Sen de Katıl” diyerek özel çocukları spora teşvik edecek projenin destekçisi olacaktır.

09 Ocak 2023 Pazartesi 11:50
BURSA'DA ATIŞ GRUP, PARALİMPİK SPORCULARIN YANINDA

2006 yılından beri kurulmuş olan Atış şirketler grubu, 2022 yılında da Gayrimenkul, Alışveriş-Perakende, Entertainment, Turizm, Finans ve Teknoloji sektörlerindeki yatırımlarını hayata geçiren  ilerleyen dönemler için de yeni planlamalarını hazırlayan bir grup olmuştur.Atış Grup iş hayatının dışında, sosyal sorumluluk projeleri ve yapmış olduğu hayırlarlada Bursa da adından söz ettirmiştir.Bu anlamda  çalışmalarını vakıf çatısı altında toplayıp yerel ve ulusal bazda topluma ve bireylere fayda sağlayacak projeler gerçekleştirmeyi hedeflemiştir.

Atış Şirketler Grubu CEO’suSn.Ahmet Atış proje ile ilgili,  “Yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştıklarıbu proje ile, içine kapanan, sosyalleşemeyen özel çocukların ve gençlerin, sporla bir araya gelerek, onların sosyalleşebilmesine ve sporda da engelleri aşarak başarı sağlayabileceklerinigöstermelerine imkan sağlayacaklarını belirtmiştir. Mevcut paralimpik sporcu sayısını arttırmak hedeflerinin arasında olduğunu ve Dört branşla (yüzme,atıcılık,futbol,basketbol) eğitimlere başlayacaklarını dile getirmiştir.

Projenin lansmanı Atış Şirketler Grubu tarafından ilerleyen zamanda bir tanıtım filmi ile Bursa Halkı ile paylaşılacak olup,mevcut başarı sağlamış paralimpik sporcuların yanında  ,yeni eklenecek sporcularla birlikteuluslararası yarışlarda onların başarı ve sevinçlerine ortak olmak öncelikleri arasındadır.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Atış Şirketler GrubuParalimpik SporcularAhmet Atış
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