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Burhan Kurtuluş, Türkiye Buz Pateni Federasyonu'na başkan adayı

13 Nisan 2022 Çarşamba 15:34
Burhan Kurtuluş, Türkiye Buz Pateni Federasyonu'na başkan adayı

ANKARA - Türkiye Buz Pateni Federasyonu'na başkan adayı olduğunu açıklayan Burhan Kurtuluş, ''Şimdiye kadar buz pateninde hiçbir önemli başarımızın olmadı. Niçin bir güreş gibi, futbol gibi olmasın. Amacımız bu sporu sevdirip, temsil sporu değil, kürsü sporu haline getirmek istiyoruz'' dedi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu'na başkan adayı olan Burhan Kurtuluş, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde basına açıklamada bulundu. Kurtuluş, şimdiye kadar buz pateninde önemli başarıların olmadığını söyleyerek ''Niçin bir güreş gibi, futbol gibi olmasın. Amacımız bu sporu sevdirip, temsil sporu değil, kürsü sporu haline getirmek istiyoruz. Bunu başaracağımızı umuyorum. Bunu sporcu sayımızı arttırarak başaracağız. Ülkemizde yeterli tesis olmasına rağmen, dağılımında problem var. Büyükşehirlerde yetersiz. Son 20 yılda buz tesisi konusunda büyük hamle yapıldı. Türkiye çapında mevcut 16 tesisimiz var. Fakat büyükşehirlerdeki tesis sayımız yetersiz. Amacımız bunları arttırmak. Bu sporu yaygınlaştırmak istiyoruz'' şeklinde konuştu. 

"EĞİTİMİ SPORA UYDURMAYI AMAÇLIYORUZ"

Kurtuluş, şu an da 1500 buz pateni sporcusu olduğunu söyleyerek, ''Biz bu sporculardan olimpiyat ve ya dünya şampiyonasında madalya bekleyemeyiz. Tabi bunun eğitimle de alakası var. Bu spora çocuk yaşta başlanması gerekiyor. Dünyanın en zor spor dalları arasında geçiyor. Veliler, bir yandan da çocuklarının eğitimini düşünüyor. Bunun aksamamasını istiyorlar, ama bu spor günde bir iki saat antrenmanla olacak değil. Dünyada derece almamamız için günde en az 5-6 saat çalışılması gerekiyor. Eğitimle birlikte gitmiyor. Sporu eğitime uyduruyorlar. Bizim amacımız ise eğitimi, spora uydurmak. Nasıl yapacağız? Özellikle büyükşehirlerde spor okulları açabilirsek, ders saatleri de uyumlu bir şekilde olur. Böyle olursa dünya çapında başarılar elde ederiz'' diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Buz Pateni FederasyonuBurhan Kurtuluş
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