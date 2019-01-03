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Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Trabzonspor'un golcü futbolcusu Burak Yılmaz'ı kadrosuna kattı.

Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Trabzonspor'un golcü futbolcusu Burak Yılmaz'ı kadrosuna kattı.

03 Ocak 2019 Perşembe 11:10
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Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta

Trabzonspor'un Evkur Yeni Malatyaspor'a 5-0 mağlup olduğu müsabakanın ardından yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan kararla kadro dışı kalan ve o günden bu yana takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Burak Yılmaz'ın yeni takımı Beşiktaş oldu.

Siyah beyazlı kulüp ile bordo mavili kulüp arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda taraflar anlaşma sağladı. Transfer döneminin 4 Ocak'ta resmen başlamasının ardından Beşiktaş Kulübü'nün 33 yaşındaki golcüyü resmen kadrosuna katması ve sözleşme detaylarını açıklaması bekleniyor.

Burak Yılmaz daha önce 2006-2007 sezonunun başında Beşiktaş'a transfer olmuş ve 2007-2008 sezonunun devre arasında takımdan ayrılmıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Burak YılmazBeşiktaş
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