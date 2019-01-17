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Bülent Korkmaz: "UEFA Avrupa Ligi hayalleri için temel attık"

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Hiç kimsenin beklentisi yüksek olmasın. Bizim de hayallerimiz var ama bu sezon için değil, ilerleyen yıllar için. UEFA Avrupa Ligi gibi hayalleri oluşturmak için bu yıldan temelleri atmaya başladık" dedi.

Bülent Korkmaz: "UEFA Avrupa Ligi hayalleri için temel attık"

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Hiç kimsenin beklentisi yüksek olmasın. Bizim de hayallerimiz var ama bu sezon için değil, ilerleyen yıllar için. UEFA Avrupa Ligi gibi hayalleri oluşturmak için bu yıldan temelleri atmaya başladık" dedi.

17 Ocak 2019 Perşembe 15:57
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Bülent Korkmaz: "UEFA Avrupa Ligi hayalleri için temel attık"

ANTALYA - Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, kamp döneminin verimli geçtiğini ve oyuncularının performansından memnun olduğunu belirtti. İkinci devrenin ilk devreye göre daha zorlu geçeceğine değinen Korkmaz, müsabakalarda oyuncularının rakip takım futbolcularından daha çok koşması, mücadele etmesi gerektiğini anlattı. Sakat futbolcular nedeniyle en güçlü oldukları savunma hattında sıkıntılar yaşadıklarına değinen Korkmaz, bu nedenle oyun planında bir değişiklik yapabileceğini söyledi.

"YENİ TRANSFER GÖZÜKMÜYOR"

Ligde kısıtlı bir kadroyla mücadele ettiklerini vurgulayan Bülent Korkmaz, Diego, Celustka ve Bahadır'ın sakatlığı nedeniyle alternatifler oluşturmaları gerektiğini belirtti. Her teknik direktörün transfer döneminde takıma takviye isteğini dile getiren Korkmaz, "Bizim maalesef geçmişten gelen ekonomik yükümüz var. Kulübün büyük bir borç yükü var. Bu yükü de mevcut başkan ve yöneticilerimiz gidermeye çalışıyor. Maliyeti yüksek oyuncularla yollarımızı ayırdık. Şu anki durumda yeni transfer gözükmüyor. Teknik direktör olarak düşünmüyorum, öyle düşünseydim transfer isterdim" ifadelerini kullandı.

Sezon başından itibaren yaşanılan zorlukların üstesinden gelmeye çalıştıklarını anlatan Korkmaz, konuşmasını şu şekilde sonlandırdı: "Hiç kimsenin beklentisi yüksek olmasın. Bizim de hayallerimiz var ama bu sezon için değil, ilerleyen yıllar için. Biz gerçekçi olacağız. Gerçek neyse onu söyleyeceğiz. UEFA Avrupa Ligi gibi hayalleri oluşturmak için bu yıldan temelleri atmaya başladık. Altyapıdan oyuncular çıkarmaya başladık. İleride bunun da gerisi gelecektir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bülent KorkmazUEFA
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