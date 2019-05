Bülent Korkmaz: 5'incilik ihtimalimiz var

ANTALYA - Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gazetecilerle bir araya geldi. Sezon değerlendirmesi yapan Korkmaz, Fenerbahçe maçının önemine değindi. Korkmaz, "Bu maçta alacağımız sonuca göre ilk 5 ile 9 arasında yerimizi belirleyeceğiz. Sezon başının ilk 2 haftasını saymazsak bütün bölümde sıralamada ilk 10 içerisinde yer aldık. Takımdaki oyuncuların gösterdiği performans bizi buraya taşıdı. Oyuncularımıza saha içi ve saha dışı davranışından dolayı teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sezon geçtiğine inanıyorum" diye konuştu.



ÖZTÜRK VE YÖNETİME TEŞEKKÜR



Antalyaspor hakkında sezon başındaki 'Ligden düşer' söylemlerini de hatırlatan Korkmaz, sezon sonu konuşmaların olumlu yönde farklılaşmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Antalyaspor'un zor döneminde Ali Şafak Öztürk ve yönetiminin yeniden göreve gelip, fedakarlık gösterdiğini anlatan Korkmaz, takımının ilk devrede 27 puan topladığını ve 2 maçta farklı mağlubiyet aldıklarını anlattı. İkinci yarıda 18 puan toplayıp, 5 maçta farklı mağlubiyet aldıklarına değinen Korkmaz, takımının 52 gol yediğini söyledi.



"OYUN DİSİPLİNİNDEN KOPAN TAKIM DEĞİLİZ"



Sezon istatistiklerinin Antalyaspor'un gelecek sezonu açısından önemli veriler olduğuna dikkati çeken Bülent Korkmaz, şöyle konuştu:



"Oyundan koptuğumuz, konsantrasyonun dağıldığı 7 maç var. Önümüzdeki sezon bu işi halletmemiz lazım. Sonuç ne olursa olsun her maçta konsantrasyon daha da yükselmeli. Biz konsantrasyondan oyun disiplininden kopan takım değiliz. Başta 9 maçta gol yedik. 9 maçta da gol yemedik. Takım savunmasını doğru yapan, takım oyununu doğru yapan, pozisyon geliştiren ekip olduğumuzu görüyoruz. Doğru oynatmışız takımı. Oyuncular da doğru algılamış ve geri bildirimi doğru vermiştir."



"YAŞ ORTALAMASINI DÜŞÜNEREK TAKIM YARATMALIYIZ"



Takımın yaş ortalamasının ligde en yüksek ilk 5 takım arasında yer aldığını, koşu mesafesinin de ilk 8 takım içerisinde bulunduğunu anlatan Korkmaz, takımının fiziksel olarak doğru çalışıp, taktiksel olarak doğru işler yaptığını söyledi. Gelecek sezonun kadrosunu oluşturma çalışmalarına devam ettiklerini belirten Korkmaz, "Doğru yapılanma ve planlama, doğru transfer yaparak takımın yaş ortalamasını düşünerek gelecek sene daha iyi oynayan takım yaratmalıyız" dedi.



"KAZANIRSAK 5'İNCİLİK İHTİMALİ VAR"



Sezonun son maçında pazar günü Fenerbahçe ile oynayacakları maça da değinen Korkmaz, ilk devrede golsüz sona eren karşılaşmada takımda 6 eksik oyuncu bulunduğunu hatırlattı. Pazar günü oynanacak maça iyi hazırlandıklarını dile getiren Korkmaz, "Fenerbahçe bizi yendiğinde sıralamada üzerimize çıkacak. Biz Fenerbahçe'den puan alırsak, kazanırsak 5'incilik ihtimali var, 6'ncılık kesin. Fenerbahçe son haftalarda kazanarak gelen takım. Ersun Yanal da kazanmak, sıralamadaki yerini yukarı taşımak isteyecek. Tabloya bakıldığında nereden nereye geldiğini görmek isteyecek. Onlar için de bizim için de önemli maç. Sezonun tamamında çalışmamızın emeğini bu maçta almak istiyoruz. Mücadelenin en üst seviyede olacağını düşünüyorum" diye konuştu.



GALATASARAY ÖRNEĞİ



Bu sene farklı bir lig yaşandığına değinen Korkmaz, şunları kaydetti:



"Sıralamada alt ve üst sıradaki takımlar arasında kopmalar son iki haftada gerçekleşti. Takımların çalışma metodu, oyun şablonu, rakip analizi, transfer gibi konular bunda etkili oldu. Takımı, şehri, benimseyen, saha içi ve dışındaki davranışlarıyla örnek olan oyuncu grubu oluşturulduğunda teknik direktörün işi kolaylaşıyor. Başarı için transferde takımın bir parçası olduğunu hisseden oyuncu grubu oluşturmak önemli."



Galatasaray'ın şampiyonluğunu örnek gösteren Korkmaz, "Galatasaray 8 puan geriden geliyor, şampiyon oluyorsa devamlı bunu yaşayan oyuncu grubu var. Bunun stresini kaldıramayan oyuncu grubu da var. Şampiyonluk kolay değil, o stresi yaşaması lazım. Oyuncu grubu kriz anında şartlar ne olursa o baskıyı, üzerindeki yükü taşıyıp takımı sahiplenmeli. Antalyaspor'un başarısında en büyük avantajı bu" dedi.



"SEZONU BİTİRMEK TÜRKİYE'DE TEKNİK DİREKTÖR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"



Antalyaspor'daki geleceği ile ilgili soruları da yanıtlayan Korkmaz, şunları söyledi:



"Başkanımız bize devre arası teklifi yaptı. Ben opsiyon olarak değil proje takımı olarak baktım. 41 puanı görelim sonra problem yok. 41 puandan sonra ben kendi sözümü verdim. Sıkıntı yok. Ben her zaman için uzun süreli kontrat olursa, başkanın ve benim düşündüğüm Süper Lig'deki sıralamamızı 3-5 sene içerisinde görebileceğiz. Kontratta sorun yok. İlk defa çalıştırdığım takımda bir sezonu tamamladım. Bu çok güzel bir şey. Benim yaşadıklarım iyi de olsa olumsuz da olsa tecrübedir. İnsanlar yaşaya yaşaya tecrübe sahibi olur. Sezon başı yaşananlar çok iyi tecrübe oldu. Sezon başı başlayıp sezon sonu bitirmek Türkiye'de teknik direktör için çok önemlidir. Bundan dolayı çok mutluyum. Bu benim için inşallah seneye de sonraki sene de devam eder. Hedef soruyorlar ya, benim için hedef başlamak ve bitirmek."



"DAHA İYİ OYNAYAN TAKIM YARATMAYA ÇALIŞIYORUZ"



Transfer çalışmaları hakkında rapor hazırladıklarını ve yönetime sunduklarından bahseden Korkmaz, "Planlamayı devre arasından itibaren yaptık. Maç, oyuncu seyretmeye gittik. Raporunu verdik ama futbolcu izlemeye, takip etmeye devam ediyoruz. Kulübün çok büyük borç yükü var. Bizde sıkıntı yok. Planlarımızı yaptık, mevkileri belirledik. Seneye daha güçlü daha iyi oynayan takım yaratmaya çalışıyoruz" dedi.



Ramazan ayında oruç tutmaları ile ilgili kararı da oyuncularına bıraktığını anlatan Korkmaz, futbolcularına her zaman antrenman veya maç performansına göre kadroda yer verdiğini söyledi. Avrupa kupalarına katılmaları halinde farklı kadro yapılanmasına gideceklerini dile getiren Korkmaz, yeni sezon hazırlıklarına ise 1 Temmuz'da başlayacaklarını söyledi.