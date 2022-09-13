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“Bu benim için mucize değil. Bunu her gün hayal ettim” 

Dünya şampiyonu olan milli güreşçi Burhan Akbudak, “Kahramanmaraş’ta bir olimpiyat madalyası var, başkanımız bunu getirdi. İkincisini ben getirip, tarihe birlikte tanıklık etmek istiyorum” dedi. 

13 Eylül 2022 Salı 12:48
“Bu benim için mucize değil. Bunu her gün hayal ettim” 

Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 82 kiloda altın madalyanın sahibi olan Burhan Akbudak, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ile birlikte duygularını paylaştı.

“9 aylık bir süreç ama benim için uzun bir süreç” diyen şampiyon güreşçi, “Ben güreşe başladığımda bana kendine rol model seç dediklerinde, kafamda bunu ararken, başkanımızın hemşerim olduğunu öğrendiğimde, dünya şampiyonu, olimpiyat ikincisi bir hemşerimiz olduğunu öğrendiğimde başkanımızı örnek almıştım. Kendime o günden bugüne hedeflerimi koydum. Bunu başarmak için her gün hayal ettim. Kahramanmaraş’ta bir olimpiyat madalyası var, başkanımız bunu getirdi. İkincisini ben getirip, tarihe birlikte tanıklık etmek istiyorum inşallah. Hedefler bitmiyor. İnşallah çok daha güzel şeyler olacak” diye konuştu. 

“BU BENİM İÇİN MUCİZE DEĞİL. BUNU HER GÜN HAYAL ETTİM” 

“Bu kemerin bana getirdiği şey, bir mucize değil, ben onu idrak edebiliyorum” diyen milli güreşçi, “Bu benim için mucize değil. Bunu her gün hayal ettim. Her gün daha çok çalıştım. Avrupa Şampiyonası’nda talihsiz bir şekilde 5-0 öndeyken 5-5 kaybettim. O bütün anılarımızı kafama kazıdım. Başkanımızın da beni motive etmesiyle burada rakiplerimi de yendim. Dünya şampiyonu olmadan güreşi bırakmayacağım diyordum. İnşallah daha devamı gelecek. Kahramanmaraş’a ikinci olimpiyat madalyasını getireceğim inşallah. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Aldığım bu altın madalya ve kemeri, bütün alnımın terini onlara armağan ediyorum. Allah rahmet eylesin” ifadelerini kullandı. 

EROĞLU: BURHAN’DAN BEKLEDİĞİMİZ 2024 OLİMPİYAT OYUNLARI’NDA ŞAMPİYONLUK 

Burhan’ın kendisine söz verdiğini söyleyen Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ise şunları söyledi: 

“Burhan geçen dünya ikincisi olmuştu. Ben o zaman görevde değildim. Bu sene Macaristan’daki Avrupa Şampiyonası’nda şanssız bir maç yaptı. Çok kızdım ona üçüncü oldu. ‘Söz ver, seni tek affetmemin yolu Dünya Şampiyonası’nda birinci olacaksın’ dedim. Burhan bana söz verenlerden birisiydi. Burhan gibi sporcularla ne kadar övünsek, gurur duysak az. Türk güreşinin ve Türk milletinin ihtiyacı var. Her şeyiyle örnek bir sporcu zaten. Biz yeni şampiyonlar çıkartacağız diye yola çıkmıştık. İlk Burhan’dan başladık. Burhan’ın ayrı yer var, benim hemşerim Kahramanmaraşlı. Burhan Kahramanmaraş spor tarihindeki üçüncü dünya şampiyonu oldu. Olimpik bir branşta oldu. Bu çok anlamlı ve güzel. Yanılmıyorsam 1999’dan sonra Kahramanmaraş’ta Harun Doğan’dan sonra dünya şampiyonu olmamıştı. 23 yıl sonra Burhan’a nasip oldu. Burhan’dan beklediğimiz 2024 Olimpiyat Oyunları’nda şampiyonluk. Bunu alacak yeteneği, cesareti ve gücü var. Her şey çalışmaya bağlı. Bu madalya terden ve cesaretten yapılmıştır. Burhan, İstiklal Marşımızı söyletti. Türkiye Güreş Federasyonu olarak şehitlerimizi atıfta bulunduk. Onlara armağan etti. 4 şehidimiz var. Mekanları cennet olsun. Biz her söylüyoruz, bir ölür, bin diriliriz diye. Biz onun cevabını vermiş olduk. Allah, devletimize, milletimiz zeval vermesin. Burhan’ın yanında 3 tane bronz madalyamız vardı. Selçuk Can da burada altın madalyayı kaçıran sporcularımızdan. İlk defa bizim dönemimizde madalya aldı. Onu ayrıca kutluyorum. Yunus Emre kendine inansaydı bugün dünya şampiyonuydu. O da çok kaliteli bir sporcu. O da üçüncü oldu. Ali Cengiz ilk defa Dünya Şampiyonası’nda takıma girdi, ilk dünya şampiyonasında güzel bir imtihan verdi ve dünya üçüncüsü oldu.” 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Burhan AkbudakGüreşŞampiyonSırbistanBüyükler Dünya Güreş Şampiyonası
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