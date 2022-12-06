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Brezilya, Dünya Kupası çeyrek finalinde Hırvatistan’ın rakibi oldu

Brezilya, 2022 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Güney Kore’yi 4-1 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.

06 Aralık 2022 Salı 00:06
Brezilya, Dünya Kupası çeyrek finalinde Hırvatistan’ın rakibi oldu

2022 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Brezilya ile Güney Kore, 974 Stadı'nda karşı karşıya geldi. Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin'in yönettiği karşılaşmada Brezilya, Güney Kore’yi 4-1’lik skorla geçti. Brezilya’ya galibiyeti getiren golleri 7’nci dakikada Vinicius Jr, 13’üncü dakikada penaltıdan Neymar, 29’uncu dakikada Richarlison ve 36’ncı dakikada Lucas Paqueta kaydederken, Güney Kore’nin tek sayısı 76’ncı dakikada Seung-ho Paik’den geldi.

Bu sonucun ardından Brezilya, Hırvatistan’ın çeyrek finaldeki rakibi oldu. Hırvatistan-Brezilya çeyrek final karşılaşması, 9 Aralık Cuma günü TSİ 18.00'de Education City Stadı'nda oynanacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
2022 FIFA Dünya KupasıBrezilyaHırvatistanFutbol
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