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Boluspor ile Galatasaray arasındaki maç tarihi açıklandı

Boluspor ile Galatasaray arasındaki ZTK maçlarının tarihleri açıklandı

Boluspor ile Galatasaray arasındaki maç tarihi açıklandı

Boluspor ile Galatasaray arasındaki ZTK maçlarının tarihleri açıklandı

17 Ocak 2019 Perşembe 13:58
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Boluspor ile Galatasaray arasındaki maç tarihi açıklandı

İSTANBUL - Bolu Atatürk Stadı'nda 15 Ocak Salı günü oynanması gerekirken, elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelenen Boluspor-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu 1. maçı, 22 Ocak Salı günü saat 19.45'te Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak.

Bununla birlikte, daha önce 22 Ocak Salı günü oynanacağı ilan edilen Galatasaray-Boluspor Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu 2.  karşılaşması ise 29 Ocak Salı günü saat 20.30'da Türk Telekom Stadyumu'nda yapılacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BolusporGalatasarayMaç Tarihi
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