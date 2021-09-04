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Boksör Arda Avcı, altın kemeri alarak UBO Dünya Şampiyonu oldu

04 Eylül 2021 Cumartesi 12:25
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Boksör Arda Avcı, altın kemeri alarak UBO Dünya Şampiyonu oldu

İSTANBUL - Türk boksör Arda Avcı, Tanzanyalı Idd Pialari'yi nakavt ederek dünya şampiyonluk kemerinin sahibi oldu.

Türk boksörler Arda Avcı, Serenay Çetin, Tarık Sözer, Dilara Yücel, Tayfun Tiryaki, Kubilay Alcu ve Fatih Keleş, UBO Yarı Hafif Sıklet Dünya Şampiyonluğu için İstanbul'da ringe çıktı. Caferağa Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona Boks federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ile çok sayıda davetli katıldı.

Ukrayna'da Universal Boxing Organization (UBO) Kıtalararası şampiyonluğunu kazanan Türk boksör Arda Avcı, Tanzanyalı Idd Pialari'nin mücadelesi büyük çekişmeye sahne oldu. 12 rauntluk maçta Arda Avcı, rakibini 6'ncı rauntta rakavt ederek dünya şampiyonluk kemerinin sahibi oldu. 

Türkiye'nin ilk ve tek namağlup kadın boksörü Serenay Çetin, Ukraynalı dünya şampiyonu Inna Statkevych ile karşılaştı. İzleyicilerin büyük bir dikkatle takip ettiği 6 raundluk mücadeleyi hakem kararıyla 3-0 kazandı. Yenilgisiz şampiyon Serenay Çetin 9'uncu galibiyetini kazanmış oldu.

Öte yandan Türkiye'nin 3 kere en teknik boksörü ödülünü alan Tarık Sözer, Khudoberdi Abdulmalikov'u, daha önce Avrupa şampiyonluğu yaşamış ve Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil eden Kadıköy Boks Spor Kulübü Boksörü Fatih Keleş, Batyr Jabbarov'u, Kubilay Alcu ise Paata Varduashvili'yi ve 17 yaşındaki Türk boksör Dilara Yücel de Gürcistanlı Nina Chakhvashvili'yi yenerek ringden galip ayrıldılar. 

ARDA AVCI: DEFTERİN İLK SAYFASINI KAPATTIK

Elde ettiği başarıdan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Arda Avcı, "Bu maç için yeri geldi günde 3 antrenman yaptım. Emin hoca, Serkan hoca ve Serdar hocamızla çalıştık, sağ olsunlar. Değerli menajerim bütün imkanları sağladı, kendisine sözüm vardı. Defterin ilk sayfasını kapattık, önümüzdeki büyük başarıları hedefliyorum. Haftaya antrenmanlara devam edeceğim. Daha fazla ve iyi çalışacağım. Elimden geldiğince en iyisini yaparak ülkemizi gururlandıracağım. Bu arada 1 hafta içinde baba olabilirim. Çocuğuma ve eşime hediye ediyorum bu başarıyı" dedi.

SERENAY ÇETİN: RAKİBİM İÇİN ÜZÜLÜYORUM

Türkiye'nin ilk ve tek namağlup kadın boksörü Serenay Çetin, "Söz verdiğim gibi maçı kazandım. Rakibim için üzülüyorum çünkü intikam almak için gelmişti, ağlayarak evine dönebilir şimdi. İstediği herhangi bir yerde yine intikam almak için benle maç teklifi yaparsa yine hazırım, O'na bu şansı tekrar vereceğim. Çünkü benden daha çok kişi intikam almak isteyecek. Ülkemi umarım güzel temsil edebilmişimdir, benim için en önemlisi bu. Ringde cesur olduğumu göstermek benim için önemli. Güzel maçtı rakibimi tebrik ediyorum. Tabii bu çekişmeler bir yana kendisi iyi boksör ama ben daha iyiymişim bunu kendi ülkeme gösterdiğim için mutluyum" diye konuştu.

SERDAR AVCI: 2 AY SONRA AMERİKA'DA WBC MAÇIM VAR

Organizasyonu düzenleyen Türk boksör Serdar Avcı, kendisi gibi boksör olan kardeşi Arda Avcı'yı tebrik ederek, "Kardeşim arda için buradayım. Benim 2 ay sonra çok önemli bir maçım var Amerika'da. Hemen antrenman yaparak forma gireceğim. Bu maç için burada kaldım. Çok da güzel bir organizasyon oldu. Umarım bundan sonra Arda gibi birçok şampiyon sporcu ülkemizden çıkar ve dünyada bayrağımızı dalgalandırır. Ben de 2 ay sonra Amerika'da WBC maçım var. Umarım ben de kemeri alacağım ve ülkeme getireceğim" şeklinde konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Boksör Arda AvcıAltın KemerUBO Dünya Şampiyonu
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