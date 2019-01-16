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Bodrumspor'dan Malatya çıkarması

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon iki Spor Toto Süper Lig ekibini eleyen, son 16 turunda ise bugün saat 16.30'da Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da taraftarlar Malatya'ya çıkarma yaptı.

Bodrumspor'dan Malatya çıkarması

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon iki Spor Toto Süper Lig ekibini eleyen, son 16 turunda ise bugün saat 16.30'da Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da taraftarlar Malatya'ya çıkarma yaptı.

16 Ocak 2019 Çarşamba 15:57
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Bodrumspor'dan Malatya çıkarması

MUĞLA - Özel bir firmadan kiralanan uçakla Malatya'ya giden yeşil-beyazlı taraftarlara, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da eşlik etti. Başkan Kocadon, uçakta yaptığı açıklamada, Bodrumlu olarak çok mutlu olduğunu belirterek, "Bodrumspor bir 2'nci Lig takımı olarak son 16 turuna kaldı. Müthiş bir seyirci desteğiyle deplasmana gidiyoruz. İnşallah güzel bir maç olur, dostluk olur, kardeşlik olur, birlik beraberlik olur. Bizim için maçın skorundan çok önemli olan Bodrum halkının sevgi ve hoşgörüsünü Anadolu'ya yayabilmek. Bize bugünleri yaşatan değerli Bodrumspor yöneticilerimize, teknik ekibimize, taraftarlarımıza ve Bodrum halkına bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Bodrumspor taraftarları maç öncesi Malatya'yı da gezdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BodrumsporMalatyaZiraat Türkiye Kupası
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