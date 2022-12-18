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Bodrumspor'da Jahovic devri sona erdi

Spor Toto 1'inci Lig'de evinde Süper Lig yarışındaki önemli rakiplerinden Yılport Samsunspor'la golsüz berabere kalıp puanını 29 yapan Bodrumspor'da flaş bir gelişme yaşandı.

18 Aralık 2022 Pazar 13:56
Bodrumspor'da Jahovic devri sona erdi

BODRUM, (DHA)- Teknik direktör İsmet Taşdemir, maçın ardından yaptığı değerlendirme toplantısında Kuzey Makedonyalı golcü Adis Jahovic ile yolların ayrılacağını açıkladı. "Adis Jahovic ile bizim takımımız örtüşmedi" diyen Taşdemir, "Devre arasında kendisiyle yolları ayırmayı planlıyoruz. Adis Jahovic asla kötü futbolcu değil ama bizim takımımızın oyun yapısına uyuşmadı. Devre arası takviye yapmak çok zor, iyi oyuncuyu hiçbir takım bırakmaz" dedi. 

Sezon başında Süper Lig'de küme düşen Göztepe'den transfer 35 yaşındaki forvet, Bodrumspor formasıyla 13 lig maçına çıkıp 2 gol ve 2 asistle oynadı.

"MAÇIN HAKKI BERABERLİKTİ"

Samsunspor karşılaşmasını değerlendiren Taşdemir, "Samsunspor iyi bir takım ve dolayısıyla bizim için çok zor bir maçtı. Maçın geneli taktik savaşı şeklinde geçti. Bizi iyi analiz ettiklerini düşünüyorum. Maçın hakkı beraberlikti. Ligin boyu kısaldıkça, takımlar birbirlerini çok daha iyi tanıyor. Dolayısıyla çok daha iyi önlem alabiliyorlar. Alınan puan bizim için önemlidir, yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bodrumspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda perşembe günü Konyaspor deplasmanına çıktıktan sonra ligde ilk yarının son haftasında Göztepe'ye konuk olacak.

DHA

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