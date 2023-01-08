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Bitexen Giresunspor: 0 - HangiKredi Ümraniyespor: 1 

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında HangiKredi Ümraniyespor, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 1-0 mağlup etti.

08 Ocak 2023 Pazar 18:45
Bitexen Giresunspor: 0 - HangiKredi Ümraniyespor: 1 

14. dakikadaki Bitexen Giresunspor atağında Hayrullah Bilazer, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun yerden sert şutunda kaleci Serkan Kırıntılı topu köşeden kornere çeldi.
17. dakikada Alper Uludağ'ın yerden ceza sahasına gönderdiği topu HangiKredi Ümraniyespor defansı uzaklaştırmak isterken, meşin yuvarlak Sergio'nun önünde kaldı. Uygun pozisyonda bulunan Sergio'nun sert şutunda top üstten az farkla auta gitti.
45. dakikada Kuwas'ın serbest vuruşta ceza sahasına yaptığı ortada Alper Uludağ'ın vurduğu top üstten auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

79. dakikada Bitexen Girsunspor atağında Campuzano'nun ara pasında ceza sahası ön çizgisinde topla bulşan Bajic'in sert şutunda, meşin yuvarlak Serkan Kırıntılı'da kaldı.
83. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın kullandığı korner atışında ceza sahası içerisinde oluşan karambolde topa en son Mrsic dokundu ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
89. dakikada Savicevic'in yaptığı ortada ceza sahası içerisinde oluşan karambolde topa en son Arias vurdu, kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigFutbolBitexen GiresunsporHangiKredi Ümraniyespor
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