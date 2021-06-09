Beyzbol A Milli Takımı İznik Kampında

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Türkiye Beyzbol Federasyonuna bağlı A Milli Beyzbol takımı Avrupa Şampiyonası öncesi İznik’te kampa girdi.

Geçtiğimiz günlerde İznik’te gerçekleşen Milli Takım seçmeleri sonrası İznik’ten 6 genç oyuncu Milli Takıma seçildi. Seçmeler sonrasında 1-16 Haziran 2021 tarihinde İznik’te kampa giren Beyzbol Milli Takımı Haziran ayı sonunda Moskova’da gerçekleşecek olan Avrupa Şampiyonası için antrenmanlarına devam ediyor.Beyzbol Milli Takımı Baş Antrenörü İsmail Can öncülüğünde devam eden kampa 18 sporcu katılıyor.Ayrıca Antrenörler Resul Yıldız, Erhan Saka ve Gökhan Kınaş’ta antrenmanlarda görev yapıyor. İznik’te gerçekleşen kampı ziyaret eden İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta burada İznik’in beyzbol alanındaki atılımından dolayı takımı tebrik ederek, başarılar diledi.

Ayrıca İznikspor Beyzbol Takımı 17-18 Haziran 2021 tarihinde Ankara’da gerçekleşecek olan Türkiye Süper Lig maçlarına katılarak İznik’i temsil edecek.