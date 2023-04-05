Beşiktaşlı futbolcu Colley, Kadıköy'de kazanılan derbiyi değerlendirdi

İstanbul

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Colley, "Hocamız çok mutluydu, maçtan sonra tarih yazdığımızı söyledi. 10 kişi oynadıktan sonra 4 golle maçı kazanmak gerçekten inanılmazdı. Tamamen takım gibi oynadık. Her an fedakarlık yaptık. Fedakarlığın sonucunu aldık. Takım olmak da bu şekilde olur. Maçtan sonra hoca mutluydu, ben de mutluydum." diye konuştu.

İlk derbimde kazandım

İlk derbisini kazandığını söyleyen siyah-beyazlı oyuncu, "Çok iyi bir his. En iyi hislerden biri olduğunu söyleyebilirim. Taraftarımız, yönetimimiz, Beşiktaş'a ait herkes için maçın önemi çok fazlaydı. Harika bir sonuç oldu aldık. Bizim için önemli bir maçtı. İlk derbimde ilk galibiyetimizi aldığımız için de kendi adıma mutluyum. Umarım bu şekilde devam eder." ifadelerini kullandı.

Buraya gelmeden önce de Beşiktaş taraftarıydım

Siyah-beyazlı takıma transfer olmadan önce de Beşiktaş'a karşı sempatisi olduğunu söyleyen Colley, "Gelmeden önce de bir nebze Beşiktaş taraftarı olduğumu söyleyebilirim. Benim Beşiktaş ile hep bir yerde ilişkim olmuştu. Genk'te ben ayrıldıktan sonra Beşiktaş ile oynanan maç vardı. O maçtan sonra takım arkadaşlarımla konuşmuştum, atmosferin en kadar iyi olduğundan bahsettiler. Daha sonra Beşiktaş'a karşı oynadığım maçlar oldu. Gelmeden önce de Beşiktaş'ın taraftarı gibiydim. Bu tarz durumlar farkı oluşturur. Takımımızın önceliğinin Avrupa ve şampiyonluk olduğunu biliyorum. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğimi gelmeden önce de biliyordum."

Avrupa'da boy göstermek istiyorum

"Zaferler kazanmak ve Avrupa'da boy göstermek için buraya geldim. Çalışmalarımız bu yönde. Hocamızla aramız çok iyi. İyi çalışıyoruz. İyi bir ilişkimiz var. Her gün gelişmeye devam ediyorum. Bu bir takım işi ama ben de tecrübemle takıma faydalı olmaya çalışıyorum. Ben bir savunmacıyım. Direkt işim gol atmak değil, gelen her topu savunmak. Takımın gol yememesi öncelikli görevim. Hedefimiz sezon sonunda Avrupa’ya katılabilecek pozisyonda ligi bitirebilmek. Ben de bunun için buradayım, Beşiktaş da beni bu yüzden beni aldı."

Oyun içerisinde partner değiştirmek zor

Fenerbahçe maçında sakatlanarak mücadeleye devam edemeyen Tayyip Talha Sanuç'la ilgili de konuşan Colley, derbide 3 farklı oyuncunun yanında oynadığını ancak aralarındaki iletişimle bu sorunu atlattıklarını belirterek, "Tayyip'e geçmiş olsun diliyorum. Umarım en kısa zamanda aramıza döner. Çok önemli bir oyuncu. Kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor. Futbolda zaman zaman böyle şeyler oluyor. Oyun içerisinde partner değiştirmek zor bir durum. Bu noktada iletişim çok önemli, yanınızda kimin oynadığından ziyade hepimizin iletişimi takım içerisinde çok iyi. Geldiğim günden beri takım arkadaşlarım tarafından hep iyi şekilde karşılandım. Bu da benim adapte olmamı kolaylaştırdı. İyi iletişim bu konunun altın kuralı. İyi iletişimden dolayı da işler iyi gitti." değerlendirmesinde bulundu.

Emirhan umarım kalıcı olur

Sezon başında Torino'ya giden ve daha sonra Colley'in eski takımı Sampdoria'ya transfer olan Emirhan İlkhan'la birbirlerine yeni kulüpleri için yardımcı olduklarını söyleyen siyah-beyazlı futbolcu, "İdmanlarda gördüğüm kadarıyla Serie A'da iyi şeyler yapabilecek potansiyeli var. Bu yaşlarda birilerinin Serie A'ya gitmesi zordur. İnşallah kalıcı olur. Türk futbolu ile İtalyan futbolu farklı yapılara sahip. Geleceği parlak. Umarım oralarda kalıcı olur." şeklinde konuştu.

Taraftara minnettarım

Colley, Beşiktaş taraftarları ile ilgili olarak ise şu ifadeleri kullandı:

"Hepsine teşekkür ediyorum. İlk geldiğim günden beri sosyal medyada bana gösterilen ilgiye minnettarım. Bu büyük sevgi ve aşk için teşekkür ediyorum. Stadyumdaki atmosfer de inanılmaz oluyor. Çok fazla sevgi gördüm. Birlikte çok şey başaracağız. Burada olmaktan, bir kartal olmaktan, bu takımın taraftarı olmaktan dolayı çok mutluyum. Birlikte başaracağımız çok şey var. Siyah-beyaz zaten benim en sevdiğim renk. Siyah-beyaz olmaktan dolayı da gurur duyuyorum."