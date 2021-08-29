Beşiktaş - VavaCars Fatih Karagümrük: 1-0

5’inci dakikada Beşiktaş net bir gol fırsatından yararlanamadı. Rakip ceza sahasında yapılan baskı sonrasında Batshuayi topu önünde buldu. Bu oyuncunun vuruşunda top yandan auta gitti.

18’inci dakikada Batshuayi’nin pasıyla sol kanattan topla hareketlenen Larin, sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti. Kaleci Viviano, ayaklarıyla topu kornere gönderdi.

28’inci dakikada Erhun Öztümer’in uzun pasıyla sol kanattan savunma arkasına sarkan Ahmed Musa, ceza sahasına girdikten sonra rakiplerinden sıyrıldı. Ahmed Musa’nın sol çaprazdan yaptığı vuruşta top direkten dışarı çıktı.

30’uncu dakikada Beşiktaş öne geçti. Kerim Frei’in hatalı pası sonrasında ceza sahasında topla buluşan Alex Teixeira, ceza yayının hemen gerisinden yaptığı plase vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

39’uncu dakikada sol kanattan Ghezzal’ın kullandığı kornerde ön direkte Josef de Souza arkaya aşırttı. Batshuayi’nin kafa vuruşunda kaleci Viviano topu çizgiden çıkardı.

43’üncü dakikada Ghezzal’ın havadan pasında altıpas çizgisinin sağ çaprazında topu iyi kontrol eden Batsuayi, topu sağ ayağına aldıktan sonra şutunu çekti. Top yan direkten oyun alanına geri döndü.

45’inci dakikada rakip alanda yapılan baskı sonrasında topu kazanan Beşiktaş’ta, Batsuayi, sol çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Viviano, topu kornere çeldi.

45+1’inci dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Pesic’in şutunda kaleci Ersin gole izin vermedi.

Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş’ın 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

48’inci dakikada Salih Uçan, orta sahada Erhun Öztümer’e arkadan yaptığı faulün sonrasında ikinci sarı kartı ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

53’üncü dakikada sol kanattan Ghezzal’ın kullandığı kornerde yaptığı ortada meşin yuvarlağı Welinton içeri çevirdi. Josef’in kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

54’üncü dakikada Batshuayi’nin havadan pasıyla ceza sahasına giren Rosier’in şutunda top kaleci Viviano’dan döndü. Fatih Karagümrük savunması seken topu uzaklaştırdı.

74’üncü dakikada atılan uzun topu aut çizgisinde son anda kontrol eden Emre Mor, ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan şutunu çekti. Top, üstten auta gitti.

77’nci dakikada Welinton sağ kanattan ortasını yaptı. Karagümrük savunmasının hatası sonrasında penaltı noktasının hemen önünde Vida topu önünde buldu. Vida’nın müsait durumdayken yaptığı vuruşta top farklı şekilde üstten auta gitti.

80’inci dakikada Ghezzal’ın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Batshuayi kaleciyle karşı karşıya kaldı. Batshuayi’nin yaptığı vuruşta kaleci Viviano topu kornere çeldi.

90+2’nci dakikada Ghezzal’ın sol kanattan kullandığı kornerde Josef de Souza kafayı vurdu. Top az farkla üstten dışarı çıktı.

90+7’nci dakikada sol kanattan topla hareketlenen Kerim Frei’in içeri çevirdiği top, doğrudan kaleye yöneldi. Kaleci Ersin topu tek yumrukla uzaklaştırdı.

Mücadelede başka olmadı ve Beşiktaş sahasında VavaCars Fatih Karagümrük’ü 1-0 mağlup etti.