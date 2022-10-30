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Beşiktaş - Ümraniyespor: 5-2

Spor Toto Süper Lig’in 12’nci haftasında Beşiktaş sahasında HangiKredi Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etti. Beşiktaş’a galibiyeti getiren golleri 5’inci dakikada penaltı ve 62’nci dakikada Cenk Tosun, 33 ve 78’inci dakikalarda Weghorst ile 48’inci dakikada Tayyip Talha Sanuç kaydetti. Ümraniyespor karşılaşmadaki golleri ise 45’inci dakikada Del Valle ve 57’nci dakikada Avounou’dan geldi.

30 Ekim 2022 Pazar 19:30
Beşiktaş - Ümraniyespor: 5-2

4’üncü dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Saiss’in uzun pası sonrasında top Allyson ile Weghorst’un arasında kaldı. Oyunu önce devam ettiren hakem Tugay Kaan Numanoğlu, VAR’dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

5’inci dakikada Cenk Tosun’un kullandığı penaltıda top ağlarla buluştu: 1-0.

33’üncü dakikada Gedson orta sahada kaptığı topu Cenk Tosun’a aktardı. Cenk Tosun, savunma arkasına sarkan Weghorst’u gördü. Bu oyuncu sağ çaprazdan ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

45’inci dakikada Ümraniyespor farkı 1’e indirdi. Hızlı gelişen konuk ekip atağında Umut Nayir pasını Del Valle’ye verdi. Del Valle, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası çizgisinin hemen üstünden yaptığı sert vuruşta topu ağlara gönderdi: 2-1.

Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş’ın 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

48’inci dakikada Beşiktaş farkı bir kez daha 2’ye çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Umut Meraş’ın ortasında Josef arkaya aşırttı. Ceza sahası içinde kafa topuna yükselen Tayyip Talha Sanuç, top yere inmeden sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.

57’nci dakikada sağ kanattan gelişen Ümraniyespor atağında Geraldo yerden içeri çevirdi. Avounou’nun ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 3-2.

62’nci dakikada Beşiktaş bir gol daha buldu. Weghorst’un pasıyla sağ kanatta topla buluşan Redmond ortasını yaptı. Arka direkte Cenk Tosun’un kafa vuruşunda top ağlara gitti: 4-2.

78’inci dakikada Beşiktaş farkı 3’e çıkardı. Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Gedson’un pasıyla sol taraftan ceza sahasına giren Weghorst, kaleci Anıl’dan sıyrıldıktan sonra sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 5-2.

85’inci dakikada yaptığı baskı sonrasında topu kapan Weghorst, sol çaprazdan ceza sahasına girip vuruşunu yaptı, kaleci Anıl topu kornere çeldi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Ümraniyespor’u 5-2 mağlup etti.

BEŞİKTAŞ BU SEZON İLK KEZ 5 GOLLE KAZANDI

Süper Lig’in 12’nci haftasında Beşiktaş sahasında Ümraniyespor’u 5-2 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, yeni teknik direktörü Şenol Güneş yönetimindeki ilk maçını kazanırken, bu sezon en çok gol attığı maçı oynadı. Daha önce Süper Lig’de Fatih Karagümrük’ü 4-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, Ümraniyespor ağlarına 5 gol atma başarısı gösterdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigFutbolBeşiktaşÜmraniyespor
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