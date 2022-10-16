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Beşiktaş - Trabzonspor: 2-2

Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 19'a, Trabzonspor ise 18'e yükseltti.

16 Ekim 2022 Pazar 22:14
Beşiktaş - Trabzonspor: 2-2

11'inci dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağ kanattan kazanılan kornerde Bakasetas ortasını yaptı. Altıpas çizgisinin hemen üstündeki Maxi Gomez'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

17'nci dakikada sol kanattan Bakasetas'ın kullandığı kornerde Hugo kafayı vurdu, top kaleci Ersin'de kaldı.

24'üncü dakikada Salih Uçan'ın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Weghorst'un kayarak yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan gole izin vermedi. Seken topa Dele Alli vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

29'uncu dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta Ghezzal'ın pasıyla çizgiye inen Rosier, yerden içeri sert çevirdi. Trabzonsporlu Larsen'e çarpan top ağlara gitti: 1-1.

36'ncı dakikada Trabzonspor bir kez daha öne geçti. Masukaku'nun hatalı pasında araya giren Trezeguet, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2.

38'inci dakikada Rosier'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Salih Uçan'ın sağ çaprazdan röveşatasında kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

Mücadelenin ilk yarısı Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

59'uncu dakikada Josef'in hatalı pası sonrasında topla buluşan Umut Bozok, sol çaprazdan ceza sahasına giren Bardhi'yi gördü. Bardhi'nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.

70'nci dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta çizgiye inen Redmond ortayı yaptı. Weghorst'un kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topu altıpasın hemen içindeki Cenk Tosun, ağlara gönderdi: 2-2.

89'uncu dakikada Bordo-mavili futbolcu Yusuf Yazıcı'nın ceza alanı dışından falsolu sert vuruşunda kaleci Ersin topu kornere çeldi.

90+7'nci dakikada Yusuf Yazıcı, Fernandes'e arkadan yaptığı hareket sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigFutbolBeşiktaşTrabzonspor
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