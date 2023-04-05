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Beşiktaş'tan "Lale Orta" açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe derbisinde hakemin sarı-lacivertli ekip lehine verdiği penaltı kararının doğru olmadığını belirten Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta'yı tebrik etti.

05 Nisan 2023 Çarşamba 18:26
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Beşiktaş'tan "Lale Orta" açıklaması
İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2 Nisan'da oynanan Fenerbahçe maçına neden manuel olarak atandıkları halen anlaşılamayan orta hakem ile VAR hakeminin ortaklaşa oluşturdukları penaltı kararının doğru olmadığı bütün futbol kamuoyunun mutabık kaldığı bir konudur. Bu hususun Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Lale Orta tarafından kamuoyunun önünde açık yüreklilikle kabul edilmiş olması takdire şayandır." denildi.

Açıklamada, şu ifadeler de yer aldı:

"Cumhuriyetimizin 100. yılında, kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün her iyi ve güzel şeyin kaynağı olarak gördüğü kadınlarımızın cesaretine çok iyi bir örnek teşkil eden bu davranışı nedeniyle Sayın Prof. Dr. Lale Orta hanımefendiye tebriklerimizi kamuoyu önünde ifade etmeyi bir görev kabul ediyoruz. Hanımefendinin açık sözlü ve cesur davranışının devamlılık kazanarak TFF'nin tüm kurullarına ve yetkililerine sirayet etmesini umuyor ve diliyoruz."

AA

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