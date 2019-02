Beşiktaş'tan 3 puan alıp yolumuza devam edeceğiz

MALATYA - Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş'tan 3 puan alıp yollarına devam edeceklerini söyledi.



Süper Lig'de geride kalan 22 haftada topladığı 34 puanla üçüncü sırada yer alan Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 22'nci haftasında evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Maçın hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla sürdüren sarı- kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Bifouma, Pereira ve sarı kart cezası bulunan kaleci Fernolle takımdan ayrı çalıştı. Futbolcular hafif tempolu koşunun ardından dar alanda yakın pas çalışması yaptı. Ardından basına kapalı taktik çalışma gerçekleştirildi.



ORHAN AMCADAN, BULUT'A BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ MORAL ZİYARETİ



Yeni Malatyaspor taraftarı olan ve 'Orhan amca' olarak bilinen Orhan Mutlu, Beşiktaş karşılaşması öncesi takımın antrenmanını ziyaret etti. Teknik direktör Erol Bulut ile bir süre sohbet eden Orhan Mutlu, eşi Fatma Mutlu'yu telefonla arayarak, Bulut ile görüştürdü. Bulut, antrenmanda olduklarını ifade ederek, Fatma Mutlu'dan kendileri için dua etmelerini istedi.



Fatma Mutlu, "Rabbim sizleri utandırmasın. Kurban olduğum Allah sizleri yormasın. Allah'a emanet olun" dedi.



İdman başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Evkur Yeni Malatyaspor teknik direktörü Erol Bulut, ligde ikinci yarının daha zor ve çetin geçeceğini ifade ederek, "Geçmiş yıllara baktığınızda da bu aynı şekilde geçmiştir. Nitekim bu senede aynı şekilde geçiyor. Hem kupada hem de ligde iyi yerlerde bitirmek istiyoruz. Kupada inşallah final olur, ligde de şuan ki konumumuzu korumaya çalışacağız. İnşallah bunu 34.haftaya kadar yapabiliriz. Bunu yapabilecek kadromuzda var. Futbolcularımızı kupa olsun lig olsun değişken bir şekilde oynatmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar en iyi şekilde götürdük, bundan sonrada aynı şekilde götürmeye çalışacağız" diye konuştu.



"SAVUNMA VE HÜCUMDA İYİ İŞLER YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"



Bulut, oyun sistemlerine ilişkin, "Geçen seneki kadroyla bu seneki kadroya baktığınızda tamamen değişken bir futbolcu gurubu var. Tabi kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Geliştirirken, bir noktaya kadar ufak tefek sıkıntılar yaşayacaksınız ama biz o noktayı tam olarak yakalayamadık iyi anlamda, hücum anlamında. Bunu her hafta geliştirmeye çalışıyoruz. Son 2-3 maçımızda da hücum ve savunma anlamında gayet iyi oynadığımızı düşünüyorum. Sadece yakaladığımız pozisyonları biraz daha iyi değerlendirebiliriz. İnşallah bu haftaki maçta olur ve devam edeceğini düşünüyorum. Tüm futbolcularımız buna hazır ve her şeyin bilincindeler. Bu süreç tabii ki kolay değil. Bugünden yarına hiçbir şey değişmiyor. Bizim gelişimizden 14-15 aylık bir süreç oldu. Bu süreci her iki kulvarda hem savunma hem de hücum anlamında en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Tabi ki kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Geliştirirken de ufak tefek sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz" şeklinde konuştu.



"PUANI MALATYASPOR KAYBETTİ"



Bulut, Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın 1-1 kaldıkları maç sonrası yaptığı açıklamalarına ilişkin şunları söyledi:



"Aykut hoca belki kendi açısından haklı olabilir ama ben o görüşte değilim. Topun oyunda kalma süresi 61 dakika, bu bayağı uzun bir zaman. İkincisi yapılan faullere bakalım, verilmeyen kartlara bakalım. Bakıldığında daha az kart verildiğini düşünüyorum. 2-3 kart daha fazla olması gerektiğini düşünüyorum. Birincisi Jahovic'in Mina'ya yaptığı hareket kesinlikle sarı kart. Kaval kemiğine gelen bir darbe var, hakem sarı kart göstermedi. Ondan sonra attığı penaltıdan sonra Fabien'in kolunu ısırdı, ikinci sarı karttan kırmızı kart olması gerekiyor. İssam'a yapılan faul, Milosevic eliyle dudağına vurdu, dudağı patladı. Orada da faul ve sarı kart olması gerekiyordu. Bunlar hiç verilmedi. Puan kaybettiğiniz zaman böyle sözlere başvuruyorsunuz. Bence Konyaspor'un buna ihtiyacı yok. İyi futbol oynuyorlar, iyi takım, en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Burada bizim adımıza kaybedilen 2 puan var. Konyaspor'un 1 puan aldığından dolayı mutlu olması lazım. Puan kaybedildiyse, bunu Malatyaspor kaybetti."



"11 FUTBOLCUYLA SAHAYA ÇIKACAĞIZ"



Bulut, takımdaki eksiklerle ilgili şu bilgileri verdi:



"Fabien, dördüncü sarı kartını gördü ve cezalı duruma düştü, bu nedenle oynayamayacak. O konuda zaten bir sorunumuz yok, Ertaç'ta bu takımın her zaman hazır olan futbolcusu. Çok iyi performanslar gösterdi ve Cuma günü Beşiktaş karşısında da çok iyi bir performans göstereceğini düşünüyorum. Bifouma son maçta aldığı darbeden dolayı bir ay bizden uzak kalacak gibi gözüküyor. Pereira'nın da tendonunda bir sıkıntı var. O da 10 gün bizden uzak kalacak. Buğra'nın hafif bir sıkıntısı var, o aramızda yok. Kamara, antrenmanda aldığı darbeden dolayı onu koruyoruz ama tüm futbolcularımız hazır. 11 futbolcuyla sahaya çıkacağız."



"SORUNLARI YARATAN KİŞİLER BİZİZ"



Bulut, sorunları futbolun içinde olan kişilerin yarattığına vurgu yaparken, "Sistemle alakalı aslında sorunlar yokta sorunları yaratan kişiler biziz. O yüzden tabi ki VAR sisteminin daha adaletli olduğunu söylüyoruz. Ama yine de ufak tefek hatalar oluyor. Bunu doğal karşılamamız lazım ama bazen de VAR sistemine gidip, bakılması gerektiğini düşünüyorum. Konyaspor maçında kazanılan bir penaltı vardı, onu da VAR'dan izlemiş olsalardı belki kararlarını değiştirebilirlerdi" yanıtını verdi.



"MİLLİ TAKIMIN BAŞINA YERLİ HOCA GETİRİLMESİ DAHA OLUMLU OLUR"



Bulut, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun sözleşmesinin karşılıklı feshedilmesiyle ilgili, "Lucescu'nun sözleşmesinin karşılıklı feshedilmesi uzun zamandır gündemdeydi. Nitekim onunla ilgili federasyon bir karar aldı, saygı duymamız gerekiyor. Sezon sonuna kadar Tayfur hoca bunu sürdürecek. Gelecek hocalar arasında Şenol hoca konuşuluyor ama daha kesin bir şey yok. Gelecek kişinin yerli olması benim düşünceme göre daha olumlu çünkü Türk futbolcusunu, Türk insanını daha iyi tanıyan, yönlendirebilen kişi olacak. Yabancı geldiğinde bir ön çalışmasının olması gerekiyor. Buda uzun zaman alıyor. Yerli hoca olması daha olumlu olacak" dedi.



"3 PUAN İÇİN ÇIKACAĞIZ"



Başarılı teknik adam, Beşiktaş maçıyla ilgili, "Her maça hazırlandığımız gibi Beşiktaş'a da hazırlanıyoruz. Beşiktaş'ın kalitesi ortada. Kaliteli futbolcuları, ayakları var. Dikkatli olmamız lazım. Cuma günü sahaya 3 puan için çıkacağız" ifadelerini kullandı.