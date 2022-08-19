Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük hazırlıkları sürüyor

İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında pazar günü sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Beşiktaş, bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.



Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan idman, aktivasyon çalışmasıyla başladı. Taktik çalışmalarla devam eden antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.



Öte yandan futbolcular, Fransız sağ bek Valentin Rosier'in doğum gününü Brezilya usulü yumurta ve unla kutladı.



Siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı çalışmayla tamamlayarak, kampa girecek.