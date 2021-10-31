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Beşiktaş, Sporting maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Sporting maçının hazırlıklarına başladı

31 Ekim 2021 Pazar 16:32
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Beşiktaş, Sporting maçının hazırlıklarına başladı

İSTANBUL (DHA)

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Sporting ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı çalışmayla ara vermeden başladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanda, dünkü maçta oynayan oyuncular, koşu çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile minik kale maç yapılan antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Sporting maçı hazırlıklarına, yarın saat 16.00’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek ve saat 20.30’da özel bir uçakla Portekiz’e gidecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşSporting
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