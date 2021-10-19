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Beşiktaş - Sporting: 1-4

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3’üncü maçında Beşiktaş sahasında Sporting’e 4-1 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 15 ve 27’nci dakikalarda Coates, 44’üncü dakikada penaltıdan Sarabia ve 89’uncu dakikada Paulinho kaydetti. Beşiktaş’ın mücadeledeki tek golü ise 25’inci dakikada Larin’den geldi.

19 Ekim 2021 Salı 22:02
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Beşiktaş - Sporting: 1-4

4’üncü dakikada sol kanattan Pjanic’in kullandığı kornerde arka direkte Ghezzal gelişine vurdu. Top yandan auta çıktı.

5’inci dakikada önde yapılan baskı sonrasında Beşiktaş topu kaptı. Sağ kanattan topla ceza sahasına giren Ghezzal’ın plase vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

15’inci dakikada sağ kanattan gelişen Sporting atağında Pedro Porro ortasını yaptı. Ön direkte Sarabia’nın şutunu kaleci Ersin son anda kornere tokatladı. 

15’inci dakikada Sporting öne geçti. Sağ kanattan kazanılan kornerde Gonçalves ortasını yaptı. Inacio’nun kafayla arkaya aşırdığı topa ceza sahası içinde Coates kafayı vurdu, top ağlarla buluştu: 0-1.

25’inci dakikada Beşiktaş skora denge getirdi. Sol kanattan Pjanic’in kullandığı kornerde arka direkte kafayı vuran Larin, topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

27’nci dakikada Sporting bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan Gonçalves’in kullandığı kornerde ön direkte bu kez Paulinho arkaya aşırttı. Coates, ilk golü attığı noktadan bir kez daha Beşiktaş ağlarını sarstı: 1-2.

38’inci dakikada Pjanic’in pasıyla savunma arkasına sarkan Batshuayi, ceza sahasına girer girmez sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına geri döndü.

43’üncü dakikada Sporting penaltı kazandı. Sol kanattan Sarabia’nın kullandığı kornerde Coates kafayı vurdu, top Vida’nın eline çarptı. Öncesinde oyunu devam ettiren hakem Slavko Vincic, VAR’dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve beyaz noktayı gösterdi.

44’üncü dakikada penaltı atışını kullanan Sarabia topu ağlara gönderdi: 1-3.

45+1’inci dakikada Welinton’un havadan pasıyla savunma arkasına sarkan Teixeira, bekletmeden gelişine vurdu ve topu ağlara gönderdi. Ancak ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

Mücadelenin ilk yarısı Sporting’in 3-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

62’nci dakikada Batshuayi’nin aşırtma pasıyla ceza sahası çizgisinde topla buluşan Larin’in sol ayağıyla çektiği sert şutta kaleci Adan, gole izin vermedi.

67’nci dakikada sağ kanatta hareketlenen Porro ortasını yaptı. Arka direkte Paulinho’nun vuruşunda top yan direkten oyun alanına geri geldi.

69’uncu dakikada Ghezzal’ın pasıyla savunma arkasına sarkan Batshuayi, kaleci Adan’dan sıyrıldıktan sonra çaprazdan vuruşunu yaptı. Top farklı şekilde auta gitti.

72’nci dakikada Matheus Reis’in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Paulinho, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra şutunu çekti, top üst direkten döndü. Dönen topta Porro’nun sert şutunda bu kez kaleci Ersin gole izin vermedi.

89’uncu dakikada Sporting bir gol daha buldu. Beşiktaş savunmasını eksik yakalayan konuk ekipte, Gonçalves pasını ceza yayı üstündeki Paulinho’ya verdi. Bu oyuncunun gelişine yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-4.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Sporting sahadan 4-1’lik skorla galip ayrıldı.

DHA

Son Güncelleme: 20.10.2021 08:27
Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar LigiFutbolBeşiktaşSporting
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