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Beşiktaş Sompo Japan, zorlu deplasmandan zaferle döndü

SIG Strazburg - Beşiktaş Sompo Japan: 64-69

Beşiktaş Sompo Japan, zorlu deplasmandan zaferle döndü

SIG Strazburg - Beşiktaş Sompo Japan: 64-69

09 Ocak 2019 Çarşamba 10:40
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Beşiktaş Sompo Japan, zorlu deplasmandan zaferle döndü

FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 10'uncu maçında Fransız kulübü SIG Strazburg'a konuk olan Beşiktaş Sompo Japan, mücadeleden 69-64 galip ayrıldı. Karşılaşmayı salonda takip eden 600 kadar Türk taraftar, maç sonunda galibiyeti coşkuyla kutladı.

Strazburg şehrinde bulunan Rhenus Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini ev sahibi ekip 21-20 üstün tamamlarken, karşılaşmanın ilk yarısı da Fransız ekibinin 36-32'lik üstünlüğüyle sona erdi. 3'üncü periyottaki başarılı mücadelesiyle 52-51 öne geçen Beşiktaş Sompo Japan, maçı ise 69-64 kazanan taraf oldu. 

600'ü Türk olmak üzere 6 binden fazla seyircinin önünde oynanan karşılaşmada Beşiktaşlı oyuncu Rich, 28 sayıyla sahanın en skorer ismi oldu. 

Maçın ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulunan Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Dusko Ivanoviç, takımını galibiyetten ötürü tebrik ettiğini söyledi.

Ivanoviç, "Jason Rich çok iyi bir maç çıkardı. Takımın yaptığı defans sayesinde kazanma şansımız vardı. Jason çok iyi bir günündeydi ama özellikle yaptığımız defans beni çok sevindirdi. İstanbul'da oynadığımız maçta defansımız böyle değildi. Maç göründüğü kadar rahat olmadı. Basketbolda 10 saniyede bile çok şey değişebilir. Üst tura çıkabilmek adına önemli bir galibiyet aldık. Tur için bu galibiyet çok önemliydi fakat daha 3 galibiyete ihtiyacımız olduğunu da biliyoruz. Bu amaca ulaşabilmek için çalışacağız. 6 binden fazla seyirci olması da bu maçı daha güzel hale getirdi. Seyirci muhteşemdi, her iki takımın oyuncularını da kanatlandırdılar" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Sompo JapanSIG StrazburgFIBA
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