8'inci dakikada hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında Elia topu İrfan Can ile buluşturdu. İrfan pasını sağ kanattaki Visca'ya aktardı. Visca'nın şutunda Medel son anda topa ayak koydu.



22'nci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Robinho, pasını Visca'ya aktardı. Altıpasın çaprazında topla buluşan Visca'nın bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Karius topu çeldi. Seken topta Gökhan Gönül topu uzaklaştırmayı başardı.



23'üncü dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Attamah'ın kafa vuruşunda kaleci Karius topu tokatladı.



24'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Başakşehir atağında Visca içeri çeldi. Ceza sahasındaki Elia'nın tekte yaptığı vuruşta, savunmaya çarpıp havalanan topu kaleci Karius uzaklaştırdı.



35'inci dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Mert Günok'un uzun pasında Beşiktaş savunmasının arkasına sarkan Visca, arka direkteki Robinho'yu gördü. Brezilyalı yıldızın vuruşunda meşin yuvarlak Karius'un müdahalesine rağmen ağlara gitti: 0-1.



42'nci dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Sol kanattan Ljajic'in kullandığı kornerde Gökhan Gönül'ün ön direkte yaptığı kafa vuruşu kaleci Mert'ten sekti. Topu önünde bulan Atiba'nın şık vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.



45+1'inci dakikada Caner Erkin'in ortasında Medipol Başakşehir savunmasının uzaklaştırmak istediği top, Dorukhan'ın önünde kaldı. Ceza sahası çaprazında topu sağ ayağına alan Dorukhan'ın vuruşunda top yandan auta gitti.



İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



46'ncı dakikada sol kanatta topla buluşan Ljajic'in rakibinden kurtulduktan sonra yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.



52'nci dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Gökhan Gönül'ün ortasında Lens topuğuyla arkaya bıraktı. Burak Yılmaz'ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.



65'inci dakikada Ljajic ile yaptığı ver-kaç sonrasında ceza sahası dışında topla buluşan Kagawa'nın sol ayağıyla yaptığı aşırtma vuruşta top üst ağlarda kaldı.



73'üncü dakikada sağ kanattan Gökhan Gönül'ün yaptığı ortada Burak Yılmaz kafayı vurdu. Top kaleci Mert'in kucağında kaldı.



75'inci dakikada kullanılan kornerde Başakşehir savunmasının uzaklaştırdığı top ceza sahası dışındaki Caner'in önünde kaldı. Caner'in uzak mesafeden şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.



90+3'üncü dakikada kısa paslarla rakip sahaya yerleşen Beşiktaş'ta sol tarafta topla buluşan Kagawa ortaladı. Ceza sahasındaki Güven'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.



90+5'inci dakikada Mossoro'nun pasıyla topla buluşan Visca'nın çaprazdan yaptığı vuruşta Vida'ya çarpan top kornere gitti.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.



CANER ERKİN CEZALI DURUMA DÜŞTÜ



Siyah beyazlı ekipte sarı kart sınırında bulunan Caner Erkin, karşılaşmanın 19'uncu dakikasında Emre Belözoğlu'na yaptığı müdahalenin ardından hakem Cüneyt Çakır tarafından sarı kart ile cezalandırıldı. Bu kartla cezalı duruma düşen tecrübeli futbolcu, gelecek hafta deplasmanda oynanacak Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.