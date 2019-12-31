Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
kapalı
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
114833
ALTIN
290.887
DOLAR
5.9466
STERLİN
7.8578
EURO
6.6801
2019-2020 Sezonu Süper Lig takım harcama limitleri belirlendi
2019-2020 Sezonu Süper Lig takım...
Tarsus'ta off-road yarışları nefes kesti
Tarsus'ta off-road yarışları nefes kesti
Dünyanın estetik raporu açıklandı
Dünyanın estetik raporu açıklandı
“Teknoloji son 2 yılda çocuklarda omurga ağrılarını yüzde 40 oranında artırdı”
“Teknoloji son 2 yılda çocuklarda...
Denizlispor'da yedeklere ilgi büyük
Denizlispor'da yedeklere ilgi büyük
İş fırsatları için hemen tıkla!

Beşiktaş Kulübü: Harcama limitimiz olması gerekenden çok daha düşük

Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlanan "Takım Harcama Limitleri" ile ilgili bir açıklama yaptı.

Beşiktaş Kulübü: Harcama limitimiz olması gerekenden çok daha düşük

Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlanan "Takım Harcama Limitleri" ile ilgili bir açıklama yaptı.

31 Aralık 2019 Salı 15:39
5 Okunma
Beşiktaş Kulübü: Harcama limitimiz olması gerekenden çok daha düşük

İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"31.12.2019 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinde yayınlanmış olan 2019/2020 sezonu Takım Harcama Limitleri dikkate alındığında, kulübümüzün Lisans Talimatı hükümleri ile birebir uyumlu olduğu görülmektedir.

31.12.2019 tarihinde açıklanan Takım Harcama Limitine ilişkin finansman giderleri, güncel ve ülkemizin ekonomik gerçeklerini hiç yansıtmayan 31.5 % faiz oranı ile hesaplanmış olup, Takım Harcama Limitimizin olması gerekenden çok daha düşük seviyede belirlenmesine sebebiyet vermiş ve takım planlaması çalışmalarımızı önemli derecede sekteye uğratmıştır.

Türkiyemizin tüm kurulları canla başla faizleri aşağı çekmeye uğraşırken ve bu çabaların neticesinde reel faizler bu denli gerilemişken, öncelikle hesaplamalarda 31.5 % faiz oranı kullanılmasının tüm ülke kurumlarına izah edilmesi gerekmektedir. Aceleyle ve anlık tepkilerden hareketle alınan bu yanlış kararın kabulü mümkün değildir.

TFF ve ilgili kurumları haksız rekabete neden olacak uygulamalarda bulunamazlar. Futbol adaletinin tesisi ve aleyhimize haksız rekabet oluşturan bu durumun düzeltilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgili kurumlarını göreve davet ediyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Kulübü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2019-2020 Sezonu Süper Lig takım harcama limitleri belirlendi
2019-2020 Sezonu Süper Lig takım harcama limitleri belirlendi
Tarsus'ta off-road yarışları nefes kesti
Tarsus'ta off-road yarışları nefes kesti
Denizlispor'da yedeklere ilgi büyük
Denizlispor'da yedeklere ilgi büyük
Bursaspor, son anlarda hayat buluyor
Bursaspor, son anlarda hayat buluyor
Fenerbahçe ikinci yarıdan umutlu
Fenerbahçe ikinci yarıdan umutlu
Galatasaray beklentileri karşılayamadı
Galatasaray beklentileri karşılayamadı
Başakşehir'in yükselişi
Başakşehir'in yükselişi
Bursaspor'da galibiyet sevinci
Bursaspor'da galibiyet sevinci
İlk yarılarda son 9 sezonun en iyi Trabzonspor'u
İlk yarılarda son 9 sezonun en iyi Trabzonspor'u

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans